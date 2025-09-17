SociedadMultitudinaria marcha universitaria en Córdoba: postales de un día históricoLa movilización contra el veto del presidente Javier Milei congregó a miles de personas este miércoles en la ciudad capital.miércoles 17 de septiembre de 2025 15:21 Redacción Cba24n Una multitud salió a las calles en la ciudad de Córdoba. Imagen: Federico Rizzo. La movilización contra el veto de Javier Milei partió de Ciudad Universitaria. Imagen: Federico Rizzo.La movilización concentró a una multitud en Córdoba. Imagen: Federico Rizzo.La bandera en defensa de la educación pública encabezó la marcha. Imagen: Federico Rizzo.El infaltable artista cordobés también participó de la marcha universitaria. Imagen: Federico Rizzo.Los carteles irónicos se multiplicaron en la movilización universitaria. Imagen: Federico Rizzo.Los jóvenes dijeron presente en la marcha universitaria. Imagen: Federico Rizzo. Te podría interesar En vivoEducaciónTercera Marcha Federal Universitaria: cien mil personas se movilizaron en CórdobaLa convocatoria coincidió con el tratamiento del veto del presidente Javier Milei en la Cámara de Diputados. Las manifestaciones se multiplicaron en todo el país. No disponible sin conexión PolíticaEN VIVO: Diputados trata los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia PediátricaLa Cámara baja comenzó a tratar el rechazo a las normas que incrementa los fondos para educación superior y salud. Miguel Ángel Pichetto pidió que se vote sin debate y la sesión pasó a un breve cuarto intermedio. No disponible sin conexión ALTA GRACIACórdoba: detuvieron al motociclista que atropelló a una jubilada y huyóEl siniestro ocurrió en Alta Gracia. El hombre de 33 años fue aprehendido tras permanecer prófugo durante cinco días. No disponible sin conexión TraslasierraCórdoba: ciclista perdió el control y cayó al río desde el puente de Mina ClaveroUn hombre de 57 años sufrió un accidente que le provocó la muerte tras caer al lecho del río desde una altura de tres metros. Fue trasladado de urgencia al hospital regional, donde falleció a causa de las graves heridas. No disponible sin conexión