Política EN VIVO: Diputados trata los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica La Cámara baja comenzó a tratar el rechazo a las normas que incrementa los fondos para educación superior y salud. Miguel Ángel Pichetto pidió que se vote sin debate y la sesión pasó a un breve cuarto intermedio.