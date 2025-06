Luego de una multitudinaria asamblea, miles de trabajadores municipales se congregaron este jueves en la explanada de la Municipalidad de Córdoba, para protestar por la falta de respuestas por parte del ejecutivo municipal a sus reclamos salariales y laborales.

Desde el escenario, el Secretario General del SUOEM, Rubén Daniele, arremetió contra autoridades provinciales y municipales al decir entre otras cosas que “Esto es para vos Passerini y Llaryora. No le tenemos miedo a las presiones, a las extorsiones. No nos asustan las conciliaciones mentirosas.”

En las últimas horas, la atención se vio gravemente afectada, incluyendo las áreas de salud (hospitales y centros de salud), educación (escuelas, jardines y parques educativos), así como el resto de las dependencias municipales.

“Tenemos el suficiente orgullo para decirles con toda claridad que tomamos una decisión en el momento más crítico. Les vamos a hacer tronar el escarmiento”, dijo Daniele, recuperando las últimas palabras del discurso de Juan Domingo Perón.

Además se refirió al reciente encuentro entre el Ejecutivo municipal y las autoridades del gremio en el Ministerio de Trabajo: “Fue una falsedad lo que pasó allí. Juro que la van a pagar caro”.

El conflicto de los Municipales

Por estas horas hay una posibilidad de una nueva, segunda y última conciliación obligatoria que tiene como potestad el Ejecutivo Municipal, porque no puede seguir conciliando indefinidamente, mientras desde el gremio prometen profundizar el conflicto y hasta extenderlo más allá de las fronteras de la capital cordobesa.

Después de la asamblea de ayer, el Secretario de Prensa del gremio, el ingeniero Ariel König, fue entrevistado por el programa “Fuerte y Claro” de Canal 10 y el streaming de SRT Media, trazó un balance respecto de la multitudinaria marcha y lo que anunció Rubén Daniele, provincializar el conflicto al decir que “la jornada de ayer, la verdad que emociona ver la legitimidad de este reclamo y esa legitimidad con miles y miles de compañeros y compañeras acompañando estas medidas, que nos da fuerza, porque realmente esto quiere decir que tenemos razón, que lo que estamos pidiendo corresponde y es posible.”

Respecto de provincializar el conflicto municipal König nos explicó que “hubo una reunión esta semana con las compañeras y los compañeros de los diferentes gremios del interior de Córdoba, presidida por la FECIMUM, que es nuestra federación, y lo que hubo es que un factor común, que en todas partes pasaba más o menos lo mismo, y en todas partes era que el origen de todo esto estaba causado por las órdenes de Martín Llaryora, el gobernador. Entonces, si quien está originando este gran perjuicio a las y los trabajadores municipales de toda la provincia es uno solo, y claramente la respuesta también debe ser una sola, por eso es que se van a realizar acciones conjuntas entre el de Córdoba y los diferentes gremios municipales del interior de la provincia.”

Le consultamos si hay una marcha de los municipales en Bell Ville, en Río Cuarto, en Villa María o San Francisco, irían los trabajadores cordobeses y viceversa ?, a lo que el Secretario de Prensa del SUOEM nos dijo que “se haría una especie de sinergia entre los diferentes gremios municipales, habida cuenta de que hay un solo causante de toda esta tragedia, que es el gobernador Martín Llaryora.”

Puede haber una nueva conciliación obligatoria

Teniendo que cuenta, que la primera conciliación obligatoria venció esta semana y que a los trabajadores les pareció injusta, anticiparon su crítica a una segunda conciliación obligatoria que podría venir en las próximas horas.

Al respecto, König remarcó que “lo primero que hicieron fue un papelón, estuvimos 40 días de conflicto, ellos sin atender el teléfono, salieron a pedir el diálogo, cuando podrían haber llamado por teléfono a nosotros para sentarnos a discutir, lo pidieron, la Secretaría de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo se quedaron callados, sólo presentaron una nota para decir que no iban a negociar absolutamente nada, y por el contrario, que amenazaban. Entonces, no estaban dadas las circunstancias para seguir, porque los considerantes de la convocatoria hablaban de la buena fe negocial, y claramente el Departamento Ejecutivo no tuvo buena fe negocial, realmente hubo mala fe, y bueno, no están dando las condiciones”, afirmó y anunció que “nosotros vamos a seguir dilatando el conflicto, así que retomamos las actividades pospuestas.”

“Nosotros no vamos a especular con la conciliación obligatoria, si viene la conciliación obligatoria, por supuesto que uno tiene que actuar de acuerdo a la ley, pero vamos a seguir haciendo una serie de actividades que ya las tenemos programadas, si no está la conciliación obligatoria, igualmente vamos a poner toda la carne en el asador, porque es nuestro deber, es nuestra obligación y es lo que nos están demandando nuestras compañeras y compañeros”, destacó el vocero.

Se mencionó a las redes sociales y anunciaron empapelar la ciudad con denuncias contra el intendente, qué hay de cierto al respecto, le preguntamos, a lo que nos contó que “estamos preparando una movida bastante creativa e interesante para que tenga una repercusión en ese sentido, así que prontamente va a haber novedades en las calles de Córdoba.”

El conflicto hoy y cómo siguen las protestas

Qué decirle a los vecinos, qué va a pasar en los CPC y dependencias municipales con la profundización del conflicto, algo que preocupa a los cordobeses y sobre lo que desde el gremio, König dijo que “se va a profundizar el conflicto y creo que con esta pérdida de tiempo y este papelón que hicieron las autoridades municipales, hubo un gran retroceso, por lo cual hay mucho enojo en todas las bases y en todas partes, porque ha sido una burla. Se van a intensificar aún más las acciones gremiales. Para la semana que viene están previstos, además de estas cuestiones de pegatinas, redes, van a haber muchísimas asambleas en todas partes de la ciudad. Y a partir de hoy, continúan las dos horas de asamblea, el quite de colaboración y las acciones sorpresivas.”

El conflicto avanzó y no hay ninguna propuesta “ellos dicen que nosotros rechazamos la propuesta. La propuesta de ellos fue nada de salario y nada de nada. Entonces, una propuesta que es hasta ridícula, da hasta vergüenza llamarle propuesta”, concluyó el Secretario de Prensa del gremio municipal.