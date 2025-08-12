La Municipalidad de Córdoba continúa con su plan de descentralización de servicios y acercará esta semana el programa Operativo DNI+SUBE a dos barrios de la ciudad.

El miércoles 13 de agosto , el operativo se realizará en el Polideportivo 23 de Abril, ubicado en calle Gaspar de Barahona, en barrio San Felipe. El jueves 14 de agosto será el turno del barrio Cooperativa El Progreso, en la sede de la cooperativa situada en Manzana D, Lote 2. En ambas jornadas, la atención será de 9:00 a 13:00.

Durante el operativo, personal de la Dirección de Registro Civil realizará trámites como actualización del DNI, solicitud de nuevo ejemplar, cambio de domicilio, gestión de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, inscripciones fuera de término, cambios de género, rectificaciones y consultas.

Quienes aún no cuenten con la tarjeta SUBE podrán retirarla en el lugar, con un saldo negativo de $1580 que se descontará en la primera carga.

Además, habrá un stand de Punto Vecino, donde se brindarán servicios digitales a través de CIDI y VEDI.

También se ofrecerá información sobre el programa provincial Protección de la Embarazada y su Bebé, destinado a acompañar a personas gestantes sin obra social y a sus hijos durante el embarazo y la primera infancia, facilitando el acceso a controles y cuidados de salud.