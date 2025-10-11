Dos niñas de 5 y un año y medio de edad murieron este sábado tras incendiarse una iglesia evangélica en barrio Villa Serrana.

El fuego se desató en horas de la siesta con 80 personas adentro, en el marco de un evento donde había un contingente uruguayo.

La fatal noticia la confirmó Sergio Cravero Jefe de bomberos en el lugar, en dialogo con Cba24n.

Según informó la Policía de Córdoba, bomberos trabajan en el lugar para sofocar las llamas.

Se hizo presente un servicio de emergencias del 107 y habría lesionados. Se desconocen aun las causas que originaron el foco ígneo.

Noticia en desarrollo