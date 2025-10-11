Dos niñas de 5 y un año y medio de edad murieron este sábado tras incendiarse una iglesia evangélica en barrio Villa Serrana.

El fuego se desató en horas de la siesta con 80 personas adentro, 46 eran de una delegación uruguaya que había asistido en el marco de un evento religioso. Las victimas fatales eran parte de las familias extranjeras que concurrieron a la congregación.

La fatal noticia la confirmó Sergio Cravero Jefe de bomberos en el lugar, en diálogo con Cba24n.

Según informó la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió alrededor de las 16.08, en la intersección de calles Coquena y Viracocha.

Efectivos del Distrito 24 acudieron de inmediato al lugar y junto a miembros de la Dirección Bomberos de la Policía combatieron las llamas, permitiendo que los servicios de emergencia constataran los fallecimientos y brindaran asistencia a los demás damnificados.

Finalmente, un hombre de 44 años resultó intoxicado por inhalación de monóxido de carbono y una mujer de 32 resultó con quemaduras en miembros superiores, siendo trasladados ambos al Instituto del Quemado .

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del incendio y pusieron el hecho en conocimiento de la Justicia.