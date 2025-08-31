En las últimas horas, y por causas que se tratan de establecer, el conductor de una pick-up marca Toyota modelo Hilux perdió el control del rodado y se despistó, quedando sobre la banquina.

Según el parte policial, el siniestro vial ocurrió en el km 784 de la Ruta 36, donde un servicio de emergencias se constituyó en el lugar, constatando el deceso del conductor.

En tanto, el resto de los ocupantes de la camioneta Toyota Hilux siniestrada fue trasladado hasta el hospital regional de Santa María.

Los acompañantes del conductor fallecido eran una mujer de 52 años y un joven de 27, quienes resultaron con traumatismos varios.

Por estas horas se investigan las causas que ocasionaron el fatal accidente, donde no se descarta que las condiciones climáticas —con la presencia de copiosas lluvias en la zona—, la oscuridad y la baja visibilidad hayan contribuido a la pérdida de control del vehículo, que terminó fuera de la carpeta asfáltica.