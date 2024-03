Una terrible noticia conmociona a Córdoba tras conocerse que durante la madrugada de este miércoles, falleció un niño de 13 años luego de ser encontrado dentro de un freezer.

De acuerdo a las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales a radio Universidad, la madre del niño relató que el preadolescente se fue a dormir cerca de las 11 de la noche de manera habitual, pero durante la madrugada.

La mujer contó que cerca de la una de la madrugada se levantó para ducharse por el calor agobiante que hacía y al pasar por su habitación de su hijo para verlo y se dió con que el niño no estaba en su cama.

Tras registrar la vivienda, cerca de la una de la madrugada lo encontró desvanecido dentro de un Freezer que tienen en la vivienda. Inmediatamente la madre llamó al 911 y llegó hasta el lugar una ambulancia del servicio de emergencias municipal 107.

Los médicos asistieron al niño en el lugar e inmediatamente lo trasladaron hacia el Hospital Infantil, pero falleció en la ambulancia durante el traslado. Al llegar al centro de salud le diagnosticaron paro cardiorrespiratorio y confirmaron su deceso.

El desgarrador testimonio de la madre

“Cuando lo encontré dentro del freezer estaba todo morado y tenía espuma en la boca. Llamé a emergencias y mientras tanto mi cuñada le hizo reanimación, pero no pudimos hacer más nada”, relató Belén, la madre del niño fallecido a Canal 10.

“No sabemos nada, cómo se metió ahi, era un chico sano, no se drogaba, jugaba al fútbol, amaba a su padre, relató la mujer entre llantos”.

Además, la mujer confirmó que el freezer estaba desenchufado y que probablemente se trató de “una travesura de niños”. La mujer visiblemente conmocionada explicó que nunca había hecho algo similar porque era un niño muy tranquilo.

Avance de la investigación

Las actuaciones ya están en la Justicia para que se investigue lo ocurrido. La causa recayó en la fiscalía de la doctora Caludia Palacios y por el momento está caratulada como muerte de etiología dudosa.

En diálogo con el periodista Jorge Vasalo de Radio Universidad, la secretaria de la fiscalía, Rita Palacio, indicó que la investigación recién se inicia y que está trabajando personal científico de la Policía Judicial y una brigada de homicidios en el caso.

“Si bien no se conoce las causas de la muerte del preadolescente porque aún no se llevó a cabo la autopsia sobre el cuerpo, por el momento no descartamos ninguna hipótesis porque la investigación es incipiente”, amplió la funcionaria.

"Estamos resguardando toda la prueba y la escena, no se descarta el homicidio, pero tampoco se puede tratar como homicidio por el momento, por eso se investiga en una unidad judicial común. Nada está descartado, todo está por probarse", remarcó la secretaria fiscal.

Otra muerte

Durante la mañana de hoy, la familia sufrió una segunda tragedia ya que la bisabuela del niño fallecido, murió al enterarse de la noticia.

De acuerdo a la información confirmada a radio Universidad, la mujer no soportó el impacto de la muerte de su bisnieto, se descompensó y sufrió un infarto de miocardio que le hizo perder la vida, pese a la atención que recibió por parte del servicio de emergencias municipal.

Noticia en desarrollo