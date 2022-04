Sin la Gabi estamos solos

Leona brava y hardcore, hoy la Borioli nos dejó.

Estoy atónito y el hueco que acaba de hacerse en Córdoba es un cráter que aspira los ánimos de muchísimas personas. ¡Ea cordobeses, lárguense a llorar!

Gran escritora, no accederemos a sus textos porque no los publicó. Ni volveremos a escucharla cantar porque no se grabó. Dedicada al arte de los otros de manera comprometida, fue una pionera de la gestión cultural. Así la despide Pancho Marchiaro, gestor cultural, docente, en sus redes sociales, enterándonos de una muerte temprana y lamentable

Gabriela Borioli Reyes pura acción:

Nació en Córdoba en 1965. Estudió Arquitectura y Urbanismo, y Comunicación Social. Entre 1984 y 1996 trabajó como profesora de música, como redactora publicitaria y como prensa institucional para distintas organizaciones oficiales y no gubernamentales, y en producción radial.

Entre 1992 y 1996 se dedicó a la gestión y a la producción artística y cultural para empresas privadas, para la Secretaría de Cultura de la Provincia (Festivales Nacional y Latinoamericano de Teatro) y Dirección de Cultura de la Provincia de Córdoba (Feria del Libro Córdoba y eventos especiales)

Pancho Marchiaro sigue con estas palabras su despedida:

De fidelidad férrea y amistad indeleble para los que elegía, La Gabi Borioli (siempre con mayúsculas y pónganse de pie) era una de las personas más contundentes que atravesó el siglo pasado.

Entre 1997 y 2002 fue encargada de las áreas de comunicación y de artes visuales en el Centro Cultural España Córdoba. Entre 2002 y 2006 fue gerente de Proyectos para Fundación AVINA Argentina. En 2007 asumió el cargo de Coordinadora de la Fundación Teatro del Libertador San Martín, y es coordinadora y editora de las publicaciones Escenario Cultural y “abc cultural (primeros auxilios para un posible público de arte)”.

Fue colaboradora externa del Centro Cultural España Córdoba y El Agora.

Se desempeñó como coordinadora y docente en Gestión y Administración Cultural en el Área de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Coordinadora Ejecutiva del Área de Cultura de la Escuela de Posgrado de la Universidad Empresarial Siglo 21.

En el ámbito privado, fue socia de la agencia de diseño y comunicación HI! mujeres comunicando.

Perteneció a una familia de comunicadores: su madre: Elba María Reyes, gran locutora de Radio Universidad y su hermano, periodista de raza: Guillermo Borioli de destacada trayectoria en varios medios locales.

La voz de la Borioli, pieza clave y sonido dirigencial de los festivales latinoamericanos de Teatro, el San Martín, el CCE.C, la Ciudad X, Avina Argentina, Cocina de Culturas, La Luciérnaga, o Radio Eterogenia, le hicieron pionera en la enseñanza de la gestión cultural. Hoy se elevan sus enseñanzas como una condición moral para quienes quedamos extrañándola en la mesa del bar.

Un día, más entero y menos herido por este hueco cuya profundidad duele, le haremos justicia en un escrito tan amoroso y corrosivo como era Gabi.

Y Pancho termina expresando:

Se va una de las grandes de Córdoba, capitana indiscutida de adopciones para caídos, propietaria de una ternura capaz de dejarte lacio el pelo a la mañana e incendiar todas las injusticias pendientes con su enceguecedora antorcha del sentido común, un ratito después.

Jamás, pero jamás, me dijo algo que no fuera profundamente cierto.

Jamás me digo que me iba a dejar sólo, como ahora.

Víctima de cáncer sus restos son velados este domingo en Casa Despontin, Yrigoyen casi Ituzaingó.