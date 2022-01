La Agencia Córdoba Cultura prepara nuevas y atractivas actividades para disfrutar en la primera semana de enero.



Se podrán ver muestras de artes, charlas con artistas, obras de teatro, visita a talleres artísticos y la llegada de los Reyes Magos, que será transmitida por Canal 10, el miércoles 5 a las 23 horas. No te lo pierdas!!



Además, Enrico Barbizi exhibe un mini recital con la presentación de tres nuevas canciones. El encuentro virtual es el domingo 9 a las 21 horas.



Consulta toda la grilla:

Lunes 3

A las 21. Visita virtual a la muestra de Susana Gassmann

Susana Gassmann se encuentra exponiendo en el Museo de las Mujeres. La muestra Resumen de un sueño convocó a participar a nueve artistas que ocupan las nueve salas del museo. Cuestión de piel es la obra de Gassman en la que monta sobre la pared una idea de altar doméstico de los afectos. Un textil de materialidad frágil, de piel, sobre el que, a modo de ofrendas, va colocando fotografías, fechas, hilos, biomateriales e imágenes impresas con emulsiones fotosensibles. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Martes 4

A las 21. Músicos produciendo: Breve encuentro con Ricardo Martínez

En este video, Martínez habla de la experiencia que tuvo como músico y cantante durante las restricciones por la pandemia. Aduce que lo hizo crecer como intérprete ya que una de las formas en las que enfrentó el confinamiento fue cantando para sus vecinos desde balcón interpretando música lírica pop y generando un espacio nuevo que le dio la posibilidad de expandir sus límites. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

IG: @ricardomartineztenor

FB: Tenor Ricardo Martinez

YouTube: Tenor Ricardo Martinez

Miércoles 5

A las 21. Visita virtual a la muestra de Concepción Ordóñez

Concepción Ordóñez se encuentra exponiendo en el Museo de las Mujeres su obra A veces nos rompemos. Concepción muestra telas bordadas de una comunidad de seres incompletos. Dibuja cuerpos heterogéneos y aglutina con hilos sus formas descompuestas. Incluye las facetas de una existencia de los bordes abiertos y las partículas débiles. Ordóñez borda el destino de una humanidad en partes mutantes. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

A las 23. Esperando a los Reyes Magos

Desde la explanada del Faro del Bicentenario y desde la localidad de Las Rabonas, Celeste Benechi y Jerónimo Velasco conducirán este evento que se transmitirá de manera virtual, a través del Facebook y YouTube de la Agencia Córdoba Cultura y de Canal 10. Desde Traslasierra, Doña Jovita cantará villancicos y recibirá en su rancho a los tres reyes que andan perdidos. Por otro lado, el freestyler Luki improvisará sus canciones con las temáticas que surjan del programa y el grupo JANO interpretará música alusiva. El evento concluirá con la visita de los Reyes Magos.

Jueves 6

A las 21. Comedia Cordobesa: La madrugada en que los perros conocen a Dios

Dios decide suicidarse al amanecer. En un baldío de madrugada el altísimo hablará por última vez. Serafines, ángeles y arcángeles pueden asistirle, pero las únicas criaturas que le preocupan a Dios son los perros. ¿Qué será de los perros sin Dios? Para el resto el destino es escuchar las trompetas que se tocan, los relatos que suenan y el final que se acerca mientras el Todopoderoso se prepara para morir de verdad, esta vez de verdad. Será como despertar de un sueño, pero no habrá despertar. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

A las 21.30. Nardo Escanilla presenta Experiencia Buenardo. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Nardo Escanilla presenta una nueva alternativa del humor para disfrutar, Experiencia Buenardo, apostando a una temporada de verano bien Cordobesa, después de un año de alta participación radial, televisiva y en redes. Mantiene su excelente nivel de improvisación fusionado con el formato de stand up. Cada función será un viaje a lo cotidiano, lo absurdo, lo pasado o futuro, lo extraño o conocido, en donde cada persona podrá identificarse y disfrutar de ello, viviendo una gran experiencia junto a invitados especiales. Permitirse reírse de sí mismo o ver experiencias propias o ajenas de manera graciosa, será el pilar en cada función. Entrada 1500 pesos a través del sitio autoentrada.com.

Viernes 7

A las 21. Cultura en el Patio: Ezequiel González

En esta oportunidad, el músico bellvillense Ezequiel González, acompañado por Matías Donetto, presenta Compartir, un breve recorrido por canciones que conmueven. Un repertorio de autores referentes y que de algún modo han generado nuevas formas de pensar y sentir la música. La música, como un todo abstracto hecho de vibración, atraviesa el cuerpo y modifica la forma en la que se siente el mundo que nos rodea. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

IG: @ezegonzalezmusica

FB: Ezequiel González Música

YouTube: Ezequiel González Música

A las 21.30. Nardo Escanilla presenta Experiencia Buenardo. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Entrada 1500 pesos a través del sitio autoentrada.com.

Sábado 8

A las 21. Visita virtual a la muestra de Marcos Acosta

"Afuera el viento, adentro el mundo" es el nombre de la exposición del artista cordobés Marcos Acosta quien inaugura las exhibiciones en la nueva y refuncionalizada sala de exposiciones del Paseo del Buen Pastor.



La periodista especializada en artes visuales María Paula Zacharías, sostiene sobre esta muestra: “Dos grandes obras monumentales son los extremos de los trabajos recientes que reúne esta exposición en la renovada sala del Paseo del Buen Pastor: un paisaje, Reserva natural (2009), y una urbe, Panorama (2015), que cierra la serie Todas las ciudades (2012-2016) y culmina en sus escenas naturales de los últimos cinco años.

La ciudad también es para él un entorno natural. Si pensamos que un hormiguero es naturaleza, ¿por qué no lo sería lo que construimos nosotros?, pregunta el artista. La dualidad entre geometría y organicidad no existe. Las líneas y los planos que introduce Acosta parecen una intromisión, una huella del recorrido de un hombre (o de la mano de un creador). No lo son: no hay diferencia entre lo artificial y lo dado. La dualidad es una ilusión. Somos un fragmento del todo. El arte permite salir del plano físico: celebra una esencia. Cada vez que sostiene un pincel, lo carga de color y se acerca a una tela, Acosta se aventura en un misterio fascinante, no importa si decide hacerlo de manera realista o si suelta el trazo. Al retratar el mundo, se encuentra a sí mismo. Afuera está el viento que ama sentir en su cara. Cuando entra al taller, ese cubo en medio del verde de Río Ceballos o aquel galpón de ciudad, adentro suyo habita el universo entero. Al pintar, la vastedad más infinita hace eco en todo lo ancho de su alma".

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Domingo 9

A las 21. Mini Recital de Enrico Barbizi

Enrico Barbizi presenta, en esta oportunidad, tres canciones nuevas que formarán parte del nuevo material que está grabando y produciendo. Serán versiones en un formato íntimo de piano y voz; un formato que invita a ahondar en la esencia de las canciones, acercándose a esa etapa inicial de cuando son compuestas: la estructura, el esqueleto desnudo de la canción…

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA