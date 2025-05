Música en vivo + videojuegos: la llamativa propuesta de Gamer Symphony

“Un espectáculo sin precedentes que fusiona la emoción de los videojuegos con el poder de la música en vivo” . Así es la carta de presentación de la Gamer Symphony, un concierto innovador que transporta al público a los mundos más épicos de los videojuegos a través de arreglos originales e interpretaciones únicas.

La puesta en escena será totalmente inmersiva y combinará la performance de los músicos en vivo (quinteto de cuerdas, piano, guitarras y voces) con una producción audiovisual que sincronizará imágenes de los videojuegos al mismo tiempo que ocurre la interpretación musical.

El cerebro detrás de la Gamer Symphony es Ariel Contreras - Esquivel, un compositor y productor de música para videojuegos reconocido a nivel internacional. Ariel dirigirá a la banda de músicos y promete que el show será “una experiencia inolvidable”.

El repertorio del concierto se centrará en las bandas sonoras de grandes clásicos modernos como The Last Of Us, Hollow Knight, Undertale, Nier Autómata y muchos más. También incluirá música original que el mismo Ariel Contreras - Esquivel compuso para videojuegos como Blue Fire, Teratopia y Tinytopia.

¿Cuándo y dónde?

El show será el próximo jueves 22 de mayo a las 19:30 hs en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas (Av. Velez Sarsfield 299). Las entradas tienen un valor de $20.000 pesos más costos de servicio y se pueden adquirir en alpogo.com