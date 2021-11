Representantes de Naciones Unidas visitaron Córdoba y destacaron el trabajo del Gobierno de la Provincia para cumplir con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La visita oficial significó dos jornadas de trabajo que fueron encabezadas por el Ministerio de Coordinación. Allí se debatió sobre la gestión provincial alineada a los desafíos globales.

Participaron la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, miembros del Gabinete provincial, representantes del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, municipios, universidades de Córdoba, y organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores.

De Naciones Unidas Argentina estuvieron Roberto Valent, Coordinador Residente; Jéssica Braver, Líder de equipo de la Oficina del Coordinador Residente de ONU Argentina; Fulvia Farinelli, Economista ONU Argentina y Pablo Basz, Oficial de Alianzas Estratégicas y Financiamiento para el Desarrollo, ONU Argentina.

“Pudimos conversar con ellos y poner a disposición el trabajo de Córdoba con la Agenda 2030, no solo desde el Gobierno provincial sino en los distintos niveles locales, en la academia, en la sociedad civil y en el sector productivo. Esto nos permite trazar un camino y un recorrido conjunto en materia de desarrollo sostenible”, destacó la ministra de Coordinación, Silvina Rivero.

Por su parte, Valent expresó: “Que el Gobierno de Córdoba haya decidido alinear el presupuesto a los ODS no es algo que ocurre de manera automática. No todos los estados tienen planes de acción alrededor de la Agenda 2030 y no siempre hay diseños para su implementación, lo que hace que las políticas se vuelvan muy cortoplacistas”.

En ese marco, añadió: “Tenemos que aprovechar este capital de Córdoba, estos conocimientos, prácticas y metodologías para darle una vinculación a nivel internacional y que esta experiencia llegue a otros países”.

Por su parte, la Jefa de Gabinete de Naciones Unidas en Argentina dijo: “Fueron dos jornadas intensas donde pudimos ver y escuchar la gran experiencia de Córdoba con la adaptación de la Agenda 2030. Cuando hablamos de esta agenda hablamos de derechos humanos al servicio de las personas, del planeta y la prosperidad”.

Además, destacó experiencias de gestión “innovadoras” como el Plan Conectividad Córdoba, el presupuesto con perspectiva de género y las políticas industriales locales. “Pudimos apreciar el enorme esfuerzo de la Provincia para mejorar la calidad de vida de cada cordobés, aportando conocimiento a otras provincias y al mundo”, expresó.