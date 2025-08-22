Nadadora cordobesa: a los 89 años, Elena Placci brilló en el Mundial de Singapur

La cordobesa Elena Placci, de 89 años, volvió a demostrar que la edad no es un límite cuando se trata de cumplir sueños. Entre el 8 y el 14 de agosto, participó en el Campeonato Mundial de Natación realizado en Singapur, donde se consagró con dos medallas doradas y obtuvo además tres cuartos puestos, llevándose diplomas y una enorme satisfacción personal.

Elena conquistó el oro en los 100 metros libres y en los 200 metros free, mientras que en los 50 metros espalda, 50 metros crol y 100 metros espalda alcanzó la cuarta posición, rozando el podio. Sin embargo, más allá de los premios, la nadadora celebra un logro aún mayor: mejoró sus propios tiempos en todas las pruebas.

“Estoy muy contenta porque bajé mis tiempos. Fue un desafío enorme, pero lo disfruté muchísimo”, expresó a Palabras Mayores (programa de Radio Universidad y Nuestra Radio) con emoción.

Lo más sorprendente de su historia es que Placci comenzó a nadar profesionalmente a los 64 años. Desde entonces, su disciplina, pasión y constancia la han llevado a representar a Córdoba y a la Argentina en competencias internacionales.

Su próximo objetivo ya está en la mira: el próximo Mundial de Natación, que se realizará en Budapest, donde espera seguir superándose.

Antes de despedirse, Elena compartió su filosofía de vida: “Tengo varias teorías de por qué y cómo seguir adelante en el resto de vida que nos queda: humor, risa, objetivos, paciencia para aguantar muchas cosas, y mucho agradecimiento para todos los que nos rodean y nos hacen sentir que nos aman.”