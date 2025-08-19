“Defendamos Córdoba es una voz que se opone a Milei y sus políticas”, afirmó Natalia de la Sota al presentar su espacio rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Hemos armado este espacio con la intención de representar cabalmente a todos los sectores que son maltratados por las políticas de Javier Milei”, agregó.

“Hay lugar para un espacio opositor, si bien sabemos que es una de las provincias donde más votos cosechó LLA, hay un gran porcentaje de gente que ha sentido el impacto y el dolor de este ajuste”, sostuvo la diputada, subrayando la necesidad de construir alternativas políticas.

Sobre la relación con el exgobernador, De la Sota aseguró: “Habrá una confrontación lógica con Schiaretti, pero con respeto”. Y sobre su posición frente a Milei, remarcó: “Hoy estamos y hemos estado desde el día uno, respecto a las políticas de Milei, en posiciones distintas”.

El frente cuenta con el respaldo de dos partidos históricos: el Frente Grande, liderado por Horacio Viqueira, y el Partido Laborista, presidido por Gustavo Rossi, referente de la Unión de Empleados de la Construcción (UECARA).

La diputada destacó que los valores centrales de “Defendamos Córdoba” incluyen la justicia social, la defensa de los derechos humanos, la transparencia institucional y el cuidado del ambiente.