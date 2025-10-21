Natalia de la Sota: “Gracias por ver en nosotros una oportunidad"

La candidata a diputada nacional Natalia de la Sota cerró su campaña con una acto en Studio Theater y frente a gran parte de su militancia. Lo hizo el mismo día que el presidente Javier Milei realizó una caminata por Nueva Córdoba para mostrar su apoyo al candidato libertario, Gonzalo Roca.

Con un tono confiado y agradecido, De la Sota afirmó que harán una gran elección y que es importante saber de qué lado estamos parados.

“Gracias por confiar, gracias por ver en nosotros una oportunidad, por ver en nosotros una esperanza”, expresó frente a los vitoreos generales de los presentes.

Tras esto, lamentó que desde el lado de La Libertad Avanza lo único que ofrecen a futuro es “más sufrimiento, más abandono para todas las familias cordobesas” y remarcó que ella siempre se mostró en contra de las políticas de Milei.

También aprovechó para criticar que el Gobierno Nacional haya promulgado las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica pero sin aplicarlas y sentenció: “Nos muestra la falta de respeto absoluta a las instituciones y su profundo sentimiento anti democrático”.

En ese marco, planteó que la educación y la salud pública significan soberanía y criticó el “triste papel de Milei con Estados Unidos. ”Hay que cuidar la soberanía y se cuida con los votos el 26 de octubre".

Por otro lado, aseguró que su padre, el ex gobernador José Manuel De la Sota nunca hubiera apoyado las políticas libertarias del presidente y dijo que “nadie nunca va a quitarnos el orgullo de ser peronistas”. En esa reivindicación, el acto cerró con la marcha peronista a todo volumen.