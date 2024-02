Desde el propio gobierno de Córdoba se sabía que era necesario contar con mayor injerencia en la Cámara de Diputados, por las singularidades del bloque. De allí que se apuntó a la creación de Hacemos Coalición Federal, donde convergen ahora los cinco representantes de la provincia.

En el segmento que presidente Miguel Pichetto aparecen también socialistas, representantes de la Coalición Cívica, el Pro, peronistas y hasta Margarita Stolbizer. Y así como hay comuniones, claro, también marcadas diferencias.

Quien las plantea con claridad es Natalia de la Sota, que hasta agradeció que le permitan presentar un dictamen alternativo a la hora de tratar la mentada Ley Ómnibus, que viene de fracasar esta semana.

"A nadie le sorprendió el desenlace de esto: lo sorprendente es que el proyecto haya incluido esta cantidad de leyes, reformas, derogaciones... era irracional", sentencia hoy.

A sabiendas de que no apoyó el proyecto oficial, lamentó que desde La Libertad Avanza sólo se busque "retirar al Estado de la vida argentina" y cuestionó que se deje de lado la necesidad de obra pública en el vasto interior del país: "Tenemos que empezar a discutir estas cosas".

Entrevistada en el programa Mirá Quien Habla, de FM 102.3, remarcó que "la voluntad de los gobernadores fue mucha", ya que "siempre intentaron colaborar y estar", pero de parte del gobierno nacional "no hubo instancias de diálogo ni interlocutores válidos".

Al referirse a Javier Milei, fue tajante: "Al Presidente lo desespera tener la razón. Pero no se gobierna generando conflictos, sino para todos, con las minorías y escuchando todas las voces. Me preocupa que el Presidente no pueda entender que vive en democracia y tengo el derecho a votar como creo que tengo que votar. Me entristece que nos llame delincuentes y ya es tiempo de dejar este peligroso autoritarismo de lado".