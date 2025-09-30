Natalia de la Sota: “La situación es gravísima y de muchísimo sufrimiento”

Natalia de la Sota se reunió este lunes con referentes de distintos sectores pertenecientes al ámbito académico, la economía social, obras sociales y docentes con el objetivo de trabajar en una mesa de trabajo conjunto.

La candidata de Defendemos Córdoba, quebró relaciones con el cordobesismo, y creó su propio espacio para competir en los comicios legislativos, que tendrán lugar este próximo 26 de octubre.

“Estamos atravesando una situación gravísima y de muchísimo sufrimiento y dolor de toda la sociedad. Habíamos empezado a ver que algunos sectores eran golpeados, hoy estamos viendo que toda la sociedad está así: trabajadores, jubilados, personas con discapacidad”, sostuvo.

De la Sota propuso crear una agenda común en defensa de los colectivos, que sirva para aportar ideas “ante los avances de la política del gobierno de Javier Milei”. El diálogo contó también con la participación del sexto integrante de la lista, Pedro González Cholaky.

“Fue muy interesante porque estuvieron representantes de muchos sectores que me contaron sus experiencias, sus conocimientos, y pudimos discutir diferentes temas. Estamos pensando en el futuro”, sostuvo la actual diputada nacional.

Entre los presentes, estuvieron el ex juez federal Jaime Díaz Gavier; el cooperativista y docente universitario Naum Mirad; el decano del FAMAF, Pedro Pérez, junto al docente de esa casa y experto en tecnologías renovables, Agustín Sigal; el odontólogo y ex director de DASPU, Mauricio Navarro; y los representantes del Laboratorio de Hemoderivados, Gabriel Travella y Alejandro Ramos Vila.

También participaron el abogado de derechos humanos y ex legislador, Martín Fesneda; el ingeniero agrónomo y miembro del Movimiento Campesino de Córdoba, Juan Herrero; el representante de la Usina de Ideas, Francisco Zanichelli; y los miembros de la Facultad de Ciencias Químicas, Marcelo Mariscal y Mara Parello.