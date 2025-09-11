La diputada nacional por Encuentro Federal y actual candidata por Defendamos Córdoba, Natalia de la Sota, rechazó la medida del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario.

“Milei volvió a usar la motosierra y vetó la Ley de Financiamiento Universitario”, inició su descargo en redes sociales.

La hija del tres veces gobernador expresó: “Desde Córdoba, el corazón de nuestro país, le digo: voy a trabajar para lograr un amplio y contundente rechazo a ese veto. Vamos a darle a nuestras universidades los recursos que merecen”.

Desde su banca y en campaña, De la Sota se ha manifestado en contra de varias políticas del primer mandatario. Ahora lo refuerza: “Como lo dije desde el primer día: tenemos que decirle basta a estos brutales ajustes de Milei”.

Cerró pidiendo “que la campaña electoral no nos distraiga; defendamos la educación. Defendamos las universidades”.