"Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de comunicarle mi decisión de conformar el bloque Defendamos Córdoba, integrado por quien suscribe, que comenzará a funcionar a partir del día de la fecha", se lee en la misiva formal enviada este martes por la relecta diputada Natalia de la Sota al presidente de la Cámara, Martín Menem.

Con un peso determinante en el reparto final de votos, y luego de desplegar una muy buena campaña, De la Sota obtuvo el 8,75% de los votos en Córdoba, en un escenario con tres ofertas filo-peronistas, en una provincia que ratificó su perfil antikirchnerista.

"El domingo recibimos, en las urnas, un mandato de los cordobeses. Para cumplir con la palabra y continuar nuestro camino de coherencia, hoy conformé el nuevo bloque Defendamos Córdoba en la Cámara de Diputados", es el párrafo que acompaña, en las redes digitales de la legisladora, la imagen del documento oficial.

El monobloque, que seguramente la diputada trabajará para ampliar, presumiblemente insistirá con su rol opositor y trabajará en pos de proyectos vinculados a la micro (en campaña, De la Sota propuso la vuelta del Compre sin IVA) y a la defensa de los sectores más vulnerables, no casualmente los más perjudicados por el modelo del presidente Javier Milei (discapacidad, universidades, industria).

Con proyección nacional, De la Sota no perderá de vista, en su trabajo en el Congreso, las vicisitudes del poder en la provincia de Córdoba, especialmente porque el último domingo el exgobernador Juan Schiaretti ("Yo soy Córdoba") protagonizó el hundimiento precipitado de Provincias Unidas, al perder por más de 14 puntos ante el candidato de La Libertad Avanza.

"Hay que ver de qué peronismo está hablando el oficialismo de Córdoba. El justicialismo nunca pudo haber acompañado estas políticas de Milei. Hay que lograr una síntesis en el peronismo y Córdoba tiene que volver a estar en esa discusión”, dijo recientemente la diputada en entrevista con un medio de la ciudad de Buenos Aires.