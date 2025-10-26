La primera candidata a diputada nacional por el espacio Defendamos Córdoba (DC), Natalia De la Sota, votó este domingo al mediodía en el marco de las elecciones legislativas y llamó la atención sobre algunos candidatos ya que, a su entender, “faltaron el respeto a la veda”.

“Hay que cumplir las reglas”, advirtió De la Sota.

“Estamos contentos, entusiasmados, viendo que la jornada se desarrolla bien. Eso nos da tranquilidad y esperanza. Es el momento en que podemos elegir el rumbo de Argentina”, dijo quien ocupa junto a Marcelo Ruiz el casillero 11 de la Boleta Única de Papel (BUP) en la provincia.

De la Sota admitió no tener ningún tipo de cábala que la acompañe en estos momentos, dijo que tenía pensado “almorzar unas empanadas con mis hijos” y que luego esperaría el resultado de los comicios “con el resto del equipo de trabajo” y con la tranquilidad que le da “haberlo dado todo”.

Finalmente, volvió a convocar a la ciudadanía para que participe en los comicios: “Estamos muy esperanzados y le pedimos a los cordobeses que vayan a votar” y dijo que lo que está decidiendo Argentina “es muy importante para saber si estamos o no de acuerdo con el rumbo actual”.