"Acá estamos, festejando este logro enorme. Estamos felices. Quiero agradecerles a todos", agregó la funcionaria, visiblemente emocionada.

"Este es el logro de la palabra, de mantenerse en el mismo lugar. Este es el logro de la coherencia, que tiene que volver a ser un valor central de la política" Natalia de la Sota

"Para nosotros es una noche llena de emoción, gracias a todos los que nos acompañaron en esta renovación. Hoy somos la tercera fuerza de la provincia", dijo al salir al escenario del búnker la diputada que renueva su banca desde el 10 de diciembre.

Natalia de la Sota continuará en la Cámara Baja, al obtener el 8,8% de los votos en el distrito Córdoba, quedando en un tercer lugar por detrás de La Libertad Avanza (42%) y Provincias Unidas (28%).

"No teníamos dudas acerca de dónde estaba el verdadero peronismo en Córdoba", dijo Rubén Urbano, de la UOM, desde el búnker de Defendamos Córdoba.

Hay buen ánimo en el lugar: la lista de Natalia de la Sota habría alcanzado el tercer lugar, asegurándose una banca en Diputados.

Comienza a llegar al búnker el grueso de la militancia y el resto de los candidatos de la lista Defendamos Córdoba.

“Buenos rostros, buenas sensaciones”, fue el paisaje que describió la cronista de Canal 10, Paula Martini, a las 19 horas desde el búnker de Defendamos Córdoba, en el Salón Iguazú del Hotel César Carman, del ACA de Avenida Sabattini, en la ciudad de Córdoba.

"Los compañeros están contentos", expresó desde el búnker Gustavo Rossi, quien formó parte de la lista de Defendamos Córdoba.

A la espera de los datos oficiales, reina el buen ánimo en el búnker de Natalia de la Sota, y aseguran que la lista alcanzó los dos dígitos, es decir, superó los diez puntos de votos válidos. A las 21, estarán los primeros datos oficiales.

Desde que se confirmó su ruptura con la estructura política del Gobierno de Córdoba, la diputada De la Sota se perfilaba como uno de los principales problemas electorales para el oficialismo provincial, que eligió nada menos que al exgobernador Juan Schiaretti como cabeza de lista del flamante sello Provincias Unidas.

La ruptura de la titular de Defendamos Córdoba raspó sobremanera el caudal de votos peronistas en Córdoba, que ofreció además en el menú la arista kirchnerista, con la lista encabezada por Pablo Carro.

Con su espacio Defendamos Córdoba, en el que se integraron referentes de la academia, los derechos sociales y cierta parte del sindicalismo, De la Sota tenía como objetivo renovar su banca, desde el próximo 10 de diciembre. Ese objetivo podría confirmarse desde las 21.

Al emitir su voto, la referente de Defendamos Córdoba se mostró satisfecha “por haberlo dado todo” y aseguró que Argentina está decidiendo “si estamos o no de acuerdo con el rumbo actual”.

"Vamos a seguir trabajando para consolidar este espacio, que logró representar a muchos cordobeses" Natalia de la Sota

“Estamos contentos, entusiasmados, viendo que la jornada se desarrolla bien. Eso nos da tranquilidad y esperanza. Es el momento en que podemos elegir el rumbo de Argentina”, dijo bien temprano este domingo.

Con una lista pensada al detalle, Defendamos Córdoba estuvo compuesto por "gente que lucha por nuestras universidades, por las personas con discapacidad, por la salud, por los jubilados", según dijo la propia cabeza de lista cuando oficializó su lista el domingo 17 de agosto.