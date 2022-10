En la tarde del viernes 9 de septiembre de este año, el legislador Oscar González protagonizó un accidente a la salida del Centro Cívico. La versión que se conoció fue que había atropellado a una joven que iba en monopatín y que esta solo había sufrido “un raspón”.

Este lunes, en diálogo con Otra Vuelta de Tuerca, Nazarena Torres brindó su versión del hecho y dijo que no fue solo un raspón. “Veía que siguen comentado que fue un raspón y me estaba molestando”, comentó.

Según contó, ella quedó inconsciente luego del impacto y tuvo que se trasladada al Hospital de Urgencias. Estuvo internada medio día y le dieron el alta el sábado.

“Todavía no recuerdo nada del accidente”, lamentó, y agregó: “Estaría bueno ver las cámaras para ver qué pasó”. Hasta el momento, no pudo ver las imágenes porque no fue a declarar a la Unidad Judicial de Accidentología Vial.

Nazarena recuerda que, tras el hecho, González intentó despertarla. Ella recobró el sentido unos segundos, pudo ver al legislador y a otro joven que estaban ahí, y se volvió a dormir para despertarse luego en la ambulancia.

“No fue solo un raspón, fue bastante más grave. Por suerte tenía puesto el casco”.

La joven había decidido no hacer una denuncia ni constituirse como querellante en la causa. Pero tras el hecho de este sábado, cuando se mencionó también su caso, quiso aclarar que no había sido como decían los medios de comunicación.

De hecho, remarcó que ningún medio había hablado con ella para conocer su versión de los hechos, hasta este lunes que pudo hacerlo en comunicación con Radio Universidad.

Además, señaló que ningún miembro del Gobierno de la Provincia se comunicó con ella para ver cómo estaba. Solo una policía lo hizo el día sábado. El auto en el que iba el legislador era oficial, por lo que necesita gestionar el trámite del seguro para arreglar su monopatín.