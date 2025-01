Damaris Bustamante, la mamá del pequeño Benjamín, relató la muerte de su hijo recién nacido en el Hospital Neonatal, el 23 de abril de 2022, denunció la "violencia obstétrica" que recibió de parte del equipo de salud y el rol que tuvo la principal acusada, la enfermera Brenda Agüero.

A diferencia de los exfuncionarios que declararon hasta el momento, Bustamante cuestionó el manejo de los pacientes en el nosocomio de barrio La France.

“No toleraba el dolor. Llorando, le pedí una cesárea y no me ayudaron. Me decían ‘aguantátela’”, dijo la mujer conmovida hasta las las lágrimas en la sala de Tribunales II.

Bustamante dijo que aquel día llegó junto a su pareja y su mamá al hospital, pero sólo la dejaron pasar a ella a la sala de preparto. En particular recordó que la enfermera Agüero la maltrató antes de parir. "Me dijo que si mi hijo se caía y se moría, iba a ser mi culpa”, aseguró.

La mamá de Benjamín dijo que después del parir le trajeron a su bebé para que lo amamantara pero al verlo en mal estado se lo llevaron. "Al rato me dijeron que le había dado un paro cardíaco y que lo iban a llevar a terapia intensiva", dijo la mujer frente a los jurados populares.

Sobre la falta de autopsia del cuerpo del niño, Bustamante dijo que el personal de salud del hospital le desaconsejó hacerlo para

"Quizás los bebés del 6 de junio no tendrían que haber pasado por esto si alguien hubiera hecho algo”, afirmó .