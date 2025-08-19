La nieve que comenzó a acumularse en el Camino de las Altas Cumbres este martes hizo que la Policía Caminera cortara la circulación en la ruta que conecta Córdoba capital con el Valle de Traslasierra.

⛄❄️ Nieve en las Altas Cumbres 🏔️ Nuevamente se hizo presente la nieve en las Altas Cumbres cordobesas y el paisaje se tiñó de blanco. 🌡️ Tras un cambio brusco de temperatura, las precipitaciones invadieron Córdoba llegando a nevar en sus puntos más altos. ❗ La Policía recomienda precaución al circular por las zonas nevadas.

Las postales de nevadas en lo alto de la provincia se compartieron en las redes sociales en un día marcado por lluvias en otros puntos del territorio cordobés.

Pasadas las 19 horas, un nuevo informe de la Policía Caminera informó que se trabajaba para remover el hielo y la nieve de la carpeta asfáltica.

Hotel La Posta, Altas Cumbres de Córdoba esta tarde 19/08/2025

Sin embargo, las autoridades indicaron que hay bancos de niebla y lloviznas en diferentes tramos del sinuoso camino, un riesgo común para los conductores.

Así de copiosa se volvió la Nevada de hoy.. 19/08/2025. 📍km 42 del Camino de las Altas Cumbres.

Para este miércoles, en la zona de Traslasierra se esperan fuertes ráfagas de viento sur y un cielo despejado, con máximas en torno a los quince grados en las diferentes localidades.