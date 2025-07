En el segundo día de no cómputo de las faltas en las escuelas, dispuesto por el Gobierno a través del Ministerio de Educación y debido a la ola de frio que afecta a la ciudad, se conoció el dato sobre que no se pierden contenidos por ser esta una semana de toma de exámenes en la que no se desarrollan temas nuevos.

En el programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media recorrieron establecimientos educativos donde se conoció el dato sobre lo que está sucediendo esta semana en las escuelas.

En barrio San Martín, está la escuela Presidente Hipólito Yrigoyen, en la intersección de las calles Bransen y Castro Barros, por Bransen es el ingreso al nivel medio, al secundario, en la esquina está el ingreso al primario y sobre Castro Barros está el ingreso al jardín de infantes.

La escuela tiene unos 400 alumnos, pero este martes no registra prácticamente movimiento alguno porque no se computan las faltas debido al frío imperante desde el Domingo.

Elena Oviedo, la vicedirectora del nivel secundario nos relató que “desde el día de ayer hubo concurrentes a las mesas de exámenes, ya que nuestra institución escolar tiene orientación lengua con los idiomas inglés, portugués e italiano.”

Al plantearle esta decisión gubernamental sobre que no se computan las faltas, la Vicedirectora nos dijo que “esta es una semana especial porque es semana de exámenes, ayer concurrieron algunos y los inscriptos por lo menos estuvieron en las mesas de exámenes, no así, al enterarse de que no se computaban las faltas, vinieron pocos alumnos en realidad en el turno mañana y en el turno tarde también poquitos, pero vinieron algunos.”

El no computar faltas incluye al turno tarde también, respecto de lo que Elena Oviedo nos señaló que “en el día de ayer sí, fue tanto en la mañana y después confirmaron que en la tarde también no se computaba.”

No se están dando nuevos contenidos

Podemos confirmar que el día de ayer y de hoy quienes no vinieron no perdieron de aprender nuevos contenidos, le consultamos, sobre lo que nos confirmó que “es sólo para recuperar en esta semana, los contenidos de aquellas materias donde les estaba faltando la nota”, y nos aclaró que “en nuestro caso, como todas las escuelas tenemos el nuevo régimen, donde tienen que tener como nota 7 en algunos temas, a lo mejor no llegaban con ese número y entonces esta semana servía para eso nomás.”

Los chicos y las chicas, los estudiantes, con esto de poder no venir, que no les computen las faltas porque hace tanto frío “en realidad en algunos casos cuando se les comunicó, decían que tenían que venir a rendir, a pesar que se les podía pasar la fecha para que vinieran a rendir otro día o en otro horario, pero sin embargo algunos vinieron y vinieron bien, que eso es lo más importante”, explicó la Vicedirectora.

Escuelas que no están calefaccionadas

Respecto si le parece bien la medida del Ministerio de no computar faltas en estos días tan fríos, Elena Oviedo nos manifestó que “la verdad que sí, porque justamente como tenemos en esta semana, temperaturas bajo cero, no se reúnen las condiciones ya que en nuestro establecimiento no tenemos gas natural, entonces una de las cosas que seguramente el tema de la salud, es importante en el caso de nuestros jóvenes. Próximamente nos dijeron que nos iban a poner los caloventores, así que estamos a la espera de eso y está en obras nuestra escuela. Va a ser pintada también en lo que nos dijeron, ojalá que sea prontito, sobre todo el tema de los caloventores.”