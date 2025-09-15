Noche de los Lápices: Córdoba marcha por el Día Nacional de la Juventud

En el 49 aniversario de La Noche de los Lápices, la ciudad de Córdoba convoca a la movilización comienza este martes 16 de septiembre a las 17 horas en inmediaciones de las Av. Colón y Cañada. Bajo el lema “Con la memoria de los lápices, un pueblo por la educación”, jóvenes de toda la provincia se movilizarán en conmemoración a los estudiantes secundarios secuestrados y desaparecidos en 1976 por la dictadura cívico-militar.

La actividad concentra a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), la Federación Estudiantes Secundarios (FES), la Comunidad de Estudiantes Secundarios (CES), organismos de DDHH y organizaciones juveniles, culturales, sociales y políticas nucleadas en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.

En sintonía con lo realizado en años anteriores, la movilización finalizará con la lectura de un documento declarativo en Plaza de la Intendencia, con presentaciones artísticas protagonizadas por los mismos estudiantes.

Prontos al 50° aniversario del golpe de estado cívico-militar, los y las estudiantes se movilizan una vez más en defensa de la educación y del legado de Memoria, Verdad y Justicia.