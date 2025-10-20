Nodo Mujer Campus Norte: actividades en Córdoba para este viernes
En el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria se realizará un encuentro sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama. El sábado se realizó otra actividad en Villa de María de Río Seco.
Mercedes Rodríguez Ferreyra, coordinadora de Nodo Mujeres de Campus Norte, visitó el programa Es Un Montón, que se emite por Canal 10 y por el streaming SRT Media.
La agenda del Octubre Rosa se trasladó el fin de semana pasado a la localidad de Villa de María de Río Seco.
Para el viernes que viene, el Nodo Mujeres realizará un encuentro para concientizar sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama en el Pabellón Argentina.
La actividad, que apunta a promover el autocuidado integral a través de la conexión, el arte y el movimiento, comenzará a las 17 con entrada libre y gratuita.
El evento incluirá una muestra artística, un panel de profesionales y un cierre a cargo de una banda en vivo, junto a una clase abierta de actividad física.