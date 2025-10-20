Mercedes Rodríguez Ferreyra, coordinadora de Nodo Mujeres de Campus Norte, visitó el programa Es Un Montón, que se emite por Canal 10 y por el streaming SRT Media.

La agenda del Octubre Rosa se trasladó el fin de semana pasado a la localidad de Villa de María de Río Seco.

Para el viernes que viene, el Nodo Mujeres realizará un encuentro para concientizar sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama en el Pabellón Argentina.

La actividad, que apunta a promover el autocuidado integral a través de la conexión, el arte y el movimiento, comenzará a las 17 con entrada libre y gratuita.

El evento incluirá una muestra artística, un panel de profesionales y un cierre a cargo de una banda en vivo, junto a una clase abierta de actividad física.