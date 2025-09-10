Este miércoles se desarrolló una nueva audiencia en el juicio contra Eduardo Andrada y Analía Morales, dos funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que impidieron el ingreso de Pablo Musse a la provincia de Córdoba para despedir a su hija Solange en 2020.

En la tercera jornada del caso, fueron citados a declarar 6 testigos: el ex ministro de Salud, Diego Cardozo; el médico Sergio José Ali; el ex director del Centro de Emergencias (COE) Regional, Carlos Pepe; el ex director del Hospital de Niños de Córdoba, Juan Ledesma; el ex secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria, Claudio Severino Vignetta; y el ex miembro del organismo Ciceri. La audiencia se desarrolla presencialmente en los Tribunales de Río Cuarto, aunque Diego Cardozo y Juan Ledesma ya brindaron su declaración vía zoom.

Los testimonios hicieron referencias a los lineamientos del COE provincial en el marco de la pandemia por coronavirus que restringía la circulación para evitar la transmisión comunitaria de la enfermedad.

La petición de la querella

Desde la segunda audiencia del juicio, el abogado de la familia Musse, Carlos Nayi, aseguró que pediría la agravación de las imputaciones contra los funcionarios del COE, que actualmente está acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Si bien en la jornada anterior no se pudo concretar el pedido por “falta de tiempo material”, el letrado ratificó que lo solicitará este miércoles, junto con la prisión efectiva para ambos involucrados.

Nayi señaló: “Pediré que Andrada sea juzgado en carácter de coautor de abuso de autoridad y autor mediato de privación ilegal de la libertad por abuso funcional y vejaciones". En tanto, pedirá que Morales sea investigada en calidad de “coautora de abuso de autoridad y autora mediata del delito de privación ilegal de la libertad calificada y vejaciones en concurso real”.

Según los responsables de la investigación, al tratarse de una situación “impostergable”, los imputados deberían haber escoltado a Pablo Musse hacia el domicilio de su hija, que atravesaba una internación domiciliaria en Alta Gracia por su diagnóstico de cáncer de mama avanzado.