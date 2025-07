En Nueva Córdoba y a plena luz del día. Nada parece importarle a este tirador misterioso que reside en el corazón de la ciudad.

Una vecina denunció públicamente que desde el fin de semana su departamento fue blanco de disparos con un rifle de aire comprimido. María José, víctima de los ataques, relató el hecho en diálogo con Ahora Noticias de Canal 10: “El sábado a la tarde empezamos a recibir disparos en los vidrios de nuestro departamento”.

Alertada por los impactos, la mujer llamó a la Policía y los agentes constataron que los proyectiles coincidían con los de un rifle de aire comprimido. Lejos de cambiar el panorama, la vecina contó: “Durante el día de ayer recibimos tres disparos más”.

Según los testimonios de varios vecinos, el presunto autor sería un hombre de unos 50 años, abogado, que viviría en el segundo piso del edificio de enfrente. En medio del reclamo, el supuesto tirador habría seguido disparando hacia otros departamentos del edificio.

La mujer hizo la denuncia formal, y si bien la Policía confirmó el uso del rifle, aún no hubo avances ni respuestas concretas. “A nosotros no nos rompió el vidrio, pero a una vecina del lado sí. Una señora me dijo que llegó a recibir un balinazo en la espalda. Es imposible que no sepa el daño que está causando”, lamentó.