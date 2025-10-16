Nueva edición de la Noche de los CPC: este viernes en toda la ciudad

Este viernes 17 de octubre, la Municipalidad de Córdoba llevará adelante una nueva edición de “La Noche de los CPC”, una propuesta impulsada por la Secretaría de Participación Ciudadana y Juventud que busca acercar los servicios municipales a los vecinos y vecinas de todos los barrios de la ciudad.

Durante la jornada, los 17 Centros de Participación Comunal estarán abiertos no solo en su horario habitual de 8:00 a 14:00, sino también de 17:00 a 21:00 horas, para facilitar la realización de trámites en horario vespertino.

En cada CPC se podrá gestionar documentación, realizar consultas y resolver trámites administrativos, como la renovación del carnet de conducir, gestiones tributarias y la entrega de tarjetas SUBE, entre otros servicios.

Además, la propuesta se complementará con actividades culturales, ferias y espectáculos para toda la familia. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran los 90 feriantes que se presentarán en el CPC Colón, shows musicales y clases de zumba en el CPC Empalme, una charla de concientización sobre el cáncer de mama en el CPC Guiñazú, y bailes típicos y stands gastronómicos de colectividades sudamericanas en el CPC Mercantil.

El CPC Jardín ofrecerá charlas de orientación vocacional y una exposición de carreras universitarias junto a la UNC, UPC, UTN y UCC. Por su parte, el CPC Chalet San Felipe celebrará su 17° aniversario con una jornada artística que incluirá clases gratuitas de yoga, zumba y ritmos urbanos, muestras de danza, guitarra y el cierre musical a cargo de La Banda de Deivid y El Domi. También el CPC Mercado de la Ciudad festejará sus 24 años con exhibiciones de talleres culturales y un espectáculo de pop rock.