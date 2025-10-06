La Municipalidad de Córdoba acerca trámites y servicios a través de Operativo DNI. Para la actual semana, ya está confirmado el cronograma.

En todos los casos, las jornadas se extienden desde las 09 hasta las 13 horas, en las cuales se pueden realizar la actualización del DNI, solicitar nuevo ejemplar, realizar cambio de domicilio, tramitar actas de nacimiento, matrimonio o defunción, iniciar trámites como cambio de género, rectificaciones, inscripción fuera de término y realizar consultas.

Además, pueden acceder a Punto Vecinon, espacio en donde se brindarán servicios digitales a través de Cidi y Vedi.

También podrán acercarse hasta el lugar mujeres embarazadas, las cuales recibirán información sobre el programa provincial “Protección de la Embarazada y su Bebé”. Este programa busca acompañar a las personas gestantes sin obra social y a sus bebés, fortaleciendo su salud, facilitando el acceso a los controles de embarazo y en la primera infancia.

Cronograma