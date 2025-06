Este martes se lanzó oficialmente la nueva ruta aérea que conectará a Bogotá y Córdoba.

Se trata de una nueva propuesta de la aerolínea colombiana Avianca. El recorrido directo comenzó a funcionar desde este lunes y adelantaron que tendrá tres frecuencias semanales.

“Es una conectividad estratégica e histórica (..) ya logramos San Pablo, Perú y ahora con Avianca para Colombia. Seguimos potenciando a Córdoba como turista internacional”, indicó Darío Capitani, el titular de la Agencia Córdoba Turismo a los micrófonos de Canal 10 al programa Ahora Noticias.

Los vuelos serán operados en aeronaves Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros, ofreciendo más de 1.000 plazas semanales entre ambas ciudades. Con esta nueva conexión, Córdoba amplía su alcance internacional, facilitando la llegada de viajeros de toda América Latina.

“Esperamos poder crecer con más frecuencias, eso lo decide el pasajero. Argentina merece mucha conectividad y por eso Avianca decidió hacer posible esta oportunidad. Les invito a que prueben el vuelo para que puedan conocer Bogotá”, celebró Viviana Núñez, de la empresa Avianca.

A través del hub en Bogotá, turistas y empresarios de ciudades clave como Nueva York, Orlando, Cancún y Punta Cana podrán acceder de manera más sencilla a la provincia, promoviendo el crecimiento del turismo receptivo y fortaleciendo las oportunidades comerciales.

Los vuelos serán operados por la filial ecuatoriana de Avianca.

Detalles de la nueva ruta:

• AV 8343: Bogotá - Córdoba | Salida: 10:25 p.m. | Llegada: 6:10 a.m. (Lunes, miércoles y viernes).

• AV 8342: Córdoba - Bogotá | Salida: 7:35 a.m. | Llegada: 11:20 a.m. (Martes, jueves y sábado).

Los tickets ya están disponibles en avianca.com, la aplicación móvil de Avianca y agencias de viaje autorizadas.