El Centro de Industriales Panaderos de Córdoba anunció un incremento del 10% en el precio del pan y de los productos panificados a partir de este jueves. Esto convierte a los panificados en el primer aumento confirmado tras la suba del dólar luego de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Marcelo Caula, titular de la entidad, explicó que la decisión se tomó debido al aumento en cadena de los costos que se viene acumulando desde hace seis meses: “Desde marzo hemos absorbido los aumentos de productos como la grasa, la margarina y la harina, sumados al aumento de los servicios como la luz y el gas”.

Estos aumentos eran absorbidos por las panaderías; sin embargo, la constante baja del consumo y el ajuste del dólar fueron factores determinantes que empujaron al sector a subir los precios.

Aumentos

Desde hace varios meses se observó un incremento de insumos fundamentales para la elaboración de los productos, con “un aumento del 40% en grasa y margarina, casi un 12% en harina y un 11% en servicios como luz y gas”, destacó el representante del Centro de Industriales Panaderos de Córdoba.

Además, Caula dejó en claro que este escenario era insoportable debido a que no solo los precios y el consumo eran factores determinantes, sino también que una gran cantidad de insumos tecnológicos “son imposibles de reemplazar” a pesar de la apertura económica que propone el gobierno nacional.

Con la actualización, el kilo de pan francés pasa a costar $3.200, el de mignón $3.500 y los criollos $7.000; las facturas suben a $800 por unidad. Los productos con una baja en el consumo son los criollos y las facturas.

La medida se da en un contexto en el que las ventas del sector cayeron entre un 10% y un 40% en comparación con el año pasado.