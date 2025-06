En los próximos días, el precio del pan volverá a subir en todo el país, según confirmó la Federación Argentina de la Industria del Pan, en medio de un panorama complejo para el sector.

La situación del mercado se encuentra marcada por la caída de ventas, el aumento de los costos y el cierre de cientos de comercios.

“Los insumos subieron más de un 100% y las ventas cayeron hasta un 50%. Es imposible sostener el negocio”, explicó Miguel Di Betta, presidente de la entidad.

Aseguró que muchas panaderías hoy se endeudan no para invertir, sino para pagar sueldos, luz o gas. El dirigente también señaló que hay una fuerte presión impositiva y tarifas cada vez más difíciles de afrontar.

El representante señaló: “Va a haber una suba a nivel nacional porque hay insumos que han subido de precio más de un 100%. Hemos tratado de aguantar porque nos bajan las ventas cada día”.

Además, alertó sobre el avance de la competencia informal: “Hay mucho trabajo en negro y lugares de producción sin las condiciones mínimas de salubridad”.

Martín Pinto, referente de la Cámara de Industriales Panaderos, advirtió que la situación se agrava cada mes. “Ya cerraron más de 1.400 panaderías. La gente compra lo que puede, no lo que quiere. Si no subimos los precios, no llegamos a cubrir los costos”, explicó.

El aumento del pan es otro golpe al bolsillo, pero también refleja una crisis profunda en una de las industrias más tradicionales del país.

Córdoba

En cuanto a la situación de la docta, Marcelo Caula, representante del Centro de Panaderos de Córdoba, confirmó que a nivel provincial no analizan, por el momento, aumentos en los panificados.