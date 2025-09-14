La Municipalidad de Córdoba informó sobre la realización de un corte total y desvíos del tránsito por obras de Aguas Cordobesas, desde el lunes 15 de septiembre a las 09:00 horas, en la calle José María Bedoya, entre Nicolás Avellaneda y Nicolás Rodríguez Peña.

En el lugar se realizarán tareas de reposición de calzada, que se extenderán hasta el 19 de septiembre aproximadamente.

Foto: Google Maps
Desde la Municipalidad informaron asimismo que se estableció el siguiente esquema de desvíos:

Vehículos particulares:
Quienes se dirijan hacia el centro: José María Bedoya - Juan Antonio Lavalleja - Jerónimo L. de Cabrera - Mendoza - José María Bedoya.

Transporte urbano de pasajeros:
Líneas 35 y 36 hacia el centro: Mariano Fragueiro - Jerónimo Luis de Cabrera - Mendoza - José María Bedoya - su ruta.