La Municipalidad de Córdoba informó sobre la realización de un corte total y desvíos del tránsito por obras de Aguas Cordobesas, desde el lunes 15 de septiembre a las 09:00 horas, en la calle José María Bedoya, entre Nicolás Avellaneda y Nicolás Rodríguez Peña.

En el lugar se realizarán tareas de reposición de calzada, que se extenderán hasta el 19 de septiembre aproximadamente.

Desde la Municipalidad informaron asimismo que se estableció el siguiente esquema de desvíos:

Vehículos particulares:

Quienes se dirijan hacia el centro: José María Bedoya - Juan Antonio Lavalleja - Jerónimo L. de Cabrera - Mendoza - José María Bedoya.