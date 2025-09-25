Nuevo detenido en Córdoba por la megaestafa al APROSS

La investigación por la megaestafa que afecta a la obra social provincial APROSS sumó un nuevo capítulo este jueves. Un hombre de 44 años, empleado administrativo de una clínica, fue detenido en la localidad de Montecristo, departamento Río Primero.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Delitos Complejos de la Policía de Córdoba, el Departamento de Investigaciones Operativas (D.I.O.) del Poder Judicial y el área de Prevención de Fraudes de APROSS. Durante el operativo también se secuestró documentación vinculada a la maniobra, que será analizada.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 6, encabezada por el fiscal José Bringas, quien lidera la causa.

La maniobra investigada

La estafa consistía en la validación y facturación indebida de consultas médicas que nunca se realizaron.

Las acciones fraudulentas se habrían ejecutado a través de una mutual que operaba como entidad efectora, la cual permitía generar pagos ilegítimos a costa de la obra social.

Además, se creó una Comisión Especial de Investigación y Prevención de Fraudes, integrada por varias fuerzas de seguridad e investigación de la provincia.