Un nuevo escándalo sacude a la Policía de Córdoba por estas horas.

Es que el fiscal Guillermo González dispuso la detención del director de la Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, además de otros seis oficiales, después de una larga investigación.

De acuerdo al proceso llevado adelante, se lo acusa de “los delitos de Coacción (arts. 45 y art. 149 bis segundo párrafo del C. Penal), Extorsión (arts. 45 y 168 primer párrafo del C. Penal), Asociación Ilícita en calidad de Jefe (arts. 45 y 210 C. Penal), Peculado de servicios (arts. 45 y 261 segundo párrafo del C. Penal), Enriquecimiento ilícito –cuatro hechos- (arts. 45 y 268 , (1) del C. Penal), Encubrimiento por omisión de denuncia –tres hechos- (arts. 45 y 277 inc. 3 del C. Penal)”.

Además, González ordenó la aprehensión de Gastón Ochoa Roldán y del comisario Inspector Leonardo Javier Torres, a cargo de la Dirección de Asesoría Letrada de la institución policial, sospechados de ser miembros de la asociación.

También es detenido el comisario Inspector Martín Darío Heredia (integrante de la Caminera, imputado por enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia; el comisario Inspector Jorge Gutiérrez (quien se desempeña en ‘Protección de testigos’); y al Suboficial Principal Dante Gabriel Villalba, chofer en la Jefatura de Policía.

Acusado de ser el organizador de la asociación delictiva, se acusa a un civil: Gabriel Élido Burkhard, acusado a su vez de los delitos de Coacción (arts.45 y 149 bis segundo párrafo del C. Penal), Extorsión (art. 45 y 168 primer párrafo del C. Penal) y Enriquecimiento ilícito –cuatro hechos-.

Se dio a conocer que se realizaron “un total de 11 allanamientos en diferentes viviendas y estudios jurídicos ubicados en Córdoba, Unquillo, La Calera y Cosquín” y que “se procedió al registro de distintas áreas ubicadas en Jefatura de Policía a fin de recabar elementos de prueba relacionadas a la causa”.

Desde la fiscalía se consideró que “existen elementos que indican que las personas mencionadas habrían conformado una organización delictiva compuesta por efectivos policiales que cuentan con el título de abogado, un civil y abogados particulares, que utilizaron información de carácter reservado extraída de bases de datos oficiales a las que tiene acceso el personal policial para llevar adelante negociaciones extrajudiciales, cobro de deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios de acuerdo a los antecedentes registrados en la planilla prontuarial obtenida de manera ilegítima, todo lo cual redundaba en su beneficio económico”.

La causa “se encuentra en incipiente estado de investigación por lo que resta analizar un nutrido caudal probatorio y no se descartan nuevas imputaciones”.

En una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros brindó una conferencia de prensa.

El detalle de las acusaciones

Al Crio. General Ab. Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, quien se desempeña como Director de la Policía Caminera de la Provincia de Córdoba, p.s.a. de los delitos de Coacción (arts. 45 y art. 149 bis segundo párrafo del C. Penal), Extorsión (arts. 45 y 168 primer párrafo del C. Penal), Asociación Ilícita en calidad de Jefe (arts. 45 y 210 C. Penal), Peculado de servicios (arts. 45 y 261 segundo párrafo del C. Penal), Enriquecimiento ilícito –cuatro hechos- (arts. 45 y 268 , (1) del C. Penal), Encubrimiento por omisión de denuncia –tres hechos- (arts. 45 y 277 inc. 3 del C. Penal).

A Gabriel Élido Burkhard (civil), p.s.a. de los delitos de Coacción (arts.45 y 149 bis segundo párrafo del C. Penal), Extorsión (art. 45 y 168 primer párrafo del C. Penal), Asociación Ilícita en calidad de Organizador (art. 210 C. Penal), Enriquecimiento ilícito –cuatro hechos- (arts. 45 y 268 (1) del C. Penal).

Al Crio. Inspector Ab. Leonardo Javier Torres, a cargo de la Dirección de Asesoría Letrada de la institución policial, ps.a. del delito de Asociación Ilícita en calidad de miembro (art. 210 C. Penal).

Al Crio. Inspector Ab. Martín Darío Heredia, quien se desempeña en la Policía Caminera de la Provincia de córdoba, p.s.a. de los delitos de Asociación Ilícita en calidad de miembro (art. 210 C. Penal), Enriquecimiento ilícito –un hecho- y Encubrimiento por omisión de denuncia –dos hechos- (arts. 45, 210, 268 (1) y 277 inc. 3 del C. Penal).

Al Ab. Gastón Miguel Ochoa Roldán -hermano de Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán- p.s.a. del delito de Asociación Ilícita en calidad de miembro (art. 210 C. Penal).

Al Crio. Inspector Jorge Gutiérrez, quien se desempeña en la Dirección de Custodias y Protección (“Protección de Testigos”), p.s.a. del delito de Asociación Ilícita en calidad de miembro (art. 210 C. Penal) y Peculado de servicios (arts. 45 y 261 segundo párrafo del C. Penal).

Al Suboficial Principal Dante Gabriel Villalba, quien se desempeña como chofer en la Jefatura de Policía, p.s.a. de los delitos de Coacción (arts. 45 y 149 bis segundo párrafo del C. Penal), Asociación Ilícita en calidad de miembro (art. 210 C. Penal) y Peculado de servicios (arts. 45 y 261 segundo párrafo del C. Penal).