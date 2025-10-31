La abogada Karina Zeverín confirmó a Canal 10 que hasta el 11 de noviembre los damnificados por las presuntas estafas de Márquez & Asociados tienen tiempo de presentarse como acreedores, en lo que se conoce como técnicamente como verificación de créditos.

Des esta manera las personas afectadas por la quiebra de la empresa constructora Márquez & Asociados deberán presentar sus pedidos de verificación de acreencias ante la sindicatura, según lo informado por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación (Concursos y Sociedades n.° 8), de la ciudad de Córdoba.

El trámite de verificación de acreencias es completamente digital y puede ser canalizado a través de los correos electrónicos de la sindicatura colegiada: sindicaturamarquez@gmail.com y sindicos.cordoba@gmail.com. Al tratarse de una solicitud extrajudicial realizada ante la sindicatura, no es obligatorio contar con abogado/a para presentar el pedido de verificación de crédito, aunque es recomendable la consulta profesional.

Sobre la causa penal en curso, Zeverín dijo que se está avanzando porque, principalmente, ya fue dictada la prisión preventiva del clan Márquez. Sobre la detención preventiva, la letrada remarcó que tal instancia "es la bajada de martillo más fuerte que se le puede hacer a un imputado".