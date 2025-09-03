Córdoba

De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Sector comprendido por Camino a Chacra de la Merced y barrio Sangre y Sol.

De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Bajo Pueyrredón, Balcones del Este, Sangre y Sol, Barranca Yaco y sector Ruta Nº 19, entre Av. Circunvalación y Av. de la Semillería, en forma parcial.

De 08:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Sector comprendido por Colectora Sur y Av. O´Higgins.

Río Tercero

De 06:30 a 06:45. Motivo: Cambio De Alimentación Por Tareas De Reparación En Media Tensión. Zona afectada: Localidades de Río Tercero, Corralito y Monte Ralo.

Santa María

De 08:00 a 11:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio El Pero en forma parcial.

La Cumbre

De 08:30 a 12:00. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrio San Gerónimo y zona Estancia el Rosario.

Cruz del Eje

De 13:00 a 16:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrio La Toma, zona El Dique y Cooperativa San Marcos.