Córdoba

De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Villa Belgrano, Granja de Funes y Argüello, en forma parcial.

De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Pueyrredón y Alto Pueyrredón, en forma parcial.

De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: Barrios Solares de Santa María, Los Olmos, Loteo Mutual Docente, SMATA, Loteo Santa Mónica y Parque Atlántica, en forma parcial.

De 14:30 a 17:30. Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria. Zona afectada: Barrio 24 de septiembre, en forma parcial.

San Francisco

De 07:00 a 10:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Barrios Chalet, Consolata, Dos Hermanos y 9 de septiembre, en forma parcial.

Río Ceballos

De 07:00 a 10:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrios: San Ambrosio, Villa La Selva, Belo Horizonte, Altos del Cuadrado.