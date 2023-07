Nuevos detalles sobre el crimen de Joaquín en Laboulaye, a casi una semana del hallazgo del cuerpo

Este domingo se cumplirá una semana del hallazgo del cuerpo de Joaquín Sperani, quien era buscado en Laboulaye desde el jueves 29 de junio. Lamentablemente las esperanzas se desvanecieron cuando el 2 de julio lo encontraron muerto a golpes en una casa abandonada, a solo 100 metros de la escuela donde asistía.

Hubo avances en la investigación, luego de quien confesara ser el autor del asesinato se declarara culpable, contradiciendo las pistas falsas que había brindado hasta ese entonces a la Policía.

Dos de las compañeras de tercer año de la víctima y del presunto victimario contaron cómo era el vínculo entre ellos en la escuela, donde según la mamá de Joaquín, el chico sufría bullying.

Ver: Crimen de Joaquín en Laboulaye: la autopsia reveló las causas de la muerte

Al respecto las adolescentes, de quienes se resguarda la identidad, dijeron a un medio de Buenos Aires que adentro del curso Joaquín recibía burlas por parte de otras personas y que a veces le sacaban las cosas. “Él se pensaba que todos los chicos y chicas eran buenos como él”, comentaron.

El día que la víctima fue vista por última vez, tuvieron educación física de 9 a 11.20. “Estuvimos en educación física. Nunca apareció Joaquín, nunca fue. A las 10 de la mañana L. -el presunto homicida- se presenta en la puerta del colegio y preguntó si habíamos visto a Joaquín”, contó una de ellas, y dijo que a las 11.20 cuando salieron no lo vieron más.

Posteriormente regresaron a la escuela a las 14.20 para el dictado de clases. “L. estaba en el aula, sentado en el curso con una compañera. Normal, se reía”, detalló la otra chica.

Ver: Caso Joaquín: se realizó una audiencia entre el tribunal y el chico que confesó del crimen

Según consta en un registro fílmico, en poder del juzgado, Joaquín llegó tarde ese día al colegio. Una cámara de seguridad registró la salida de su casa a las 14.57.

Cuando se les consultó si la víctima y quien se adjudicó el crimen eran íntimos amigos, las compañeras dijeron que adentro del aula tenían un comportamiento de compañeros, no un vínculo de amistad.

“No sabemos si ellos eran amigos de afuera. En el colegio tenían un vínculo de compañeros”, dijo una estudiante, a la que la otra agregó: “Ni siquiera en el recreo estaban juntos”.

De acuerdo a lo señalado por las alumnas, a L. y a otra compañera de curso les molestaba cuando -en alguna actividad escolar- tenían que hacer grupo con Joaquín. “No lo integraban”, sostuvieron.

Cuando el adolescente desapareció, sus compañeras dijeron que pensaban que se “había ido a algún lado” o alguien adulto “se lo había llevado”, como pasa en otras ciudades.

Ver: Misterio por el asesinato de Joaquín: "Hay dos familias destruidas y todo un pueblo angustiado"

“Joaquín era re tranquilo. Se juntaba en nuestro curso con otro compañero M. -se resguarda su identidad por ser menor-. Se portaba re bien. No tenía maldad”, dijeron las chicas.

Finalmente, y en línea con el cuestionamiento de la mamá del adolescente muerto a la fiscalía, las compañeras sostuvieron:“Para nosotros en la muerte de Joaquín hay un adulto involucrado”.

La carta de los docentes despegándose de cualquier reproche

Mientras que el viernes se conoció que no habrá feria judicial en este caso que conmueve al país y el juez Sebastián Moro continúa trabajando con total hermetismo, en las últimas horas se difundió una carta de las autoridades escolares y los docentes del colegio donde concurría Joaquín.

“En el día de la fecha -7 de julio de 2023- nos reunimos docentes del Ipem Nº 278 Malvinas Argentinas para dejar constancia de nuestro apoyo a la familia del estudiante Joaquín Sperani por los hechos sucedidos que son de público conocimiento”, comienza el escrito.

Ver: La directora del IPEM al que iba Joaquín negó que el chico haya sufrido bullying

“Nos solidarizamos y acompañamos a su familia desde el primer momento desde su búsqueda y que a pesar del profundo dolor que sentimos, debemos seguir trabajando por y con nuestros estudiantes en pos de resguardar a los mismos”.

Sobre las acusaciones de Mariela Flores, la madre del adolescente muerto, que reprochó a las autoridades de la escuela no haber hecho nada sobre el presunto acoso que sufría el chico, las docentes se despegaron diciendo: “No somos partícipes de los comentarios ni de las opiniones vertidas en la prensa. El motivo de no realizar declaraciones públicas es para resguardar la integridad de nuestros menores y no entorpecer la investigación”.

“Como personal docente estamos a disposición de la Justicia y el Juzgado que está a cargo de la investigación para todo lo que se requiera, que se prestó colaboración y se seguirá haciendo”, indicaron en la carta.

“En nuestra escuela, ante situaciones problemáticas que se dan en las aulas con nuestros estudiantes se trabaja de forma permanente y en jornadas especiales, tales como las Jornadas Interdisciplinarias de Integración de Saberes (JIIS) que son de público conocimiento en la comunidad educativa”, describieron en la carta.

También sostuvieron que la terrible muerte de Joaquín “nos atraviesa no sólo como profesores, sino también como familia”.

Ver: El joven implicado en el asesinato de Joaquín Sperani fue derivado al Complejo Esperanza

“Queremos llevar tranquilidad a nuestros estudiantes y sus familias, haciéndoles saber que siempre los hemos acompañado en sus trayectorias y estamos comprometidos en escucharlos y contenerlos en esta difícil situación. Con profundo respeto abrazamos a la familia de Joaquín y rogamos para que se haga justicia”, concluye la carta, firmada “Equipo docente del Ipem Malvinas Argentinas”.

El silencio de la familia de Joaquín

A todo esto, luego de la última marcha realizada el jueves pasado para pedir justicia, la familia de adolescente fallecido comunicó que fueron “abocados a la causa por pedido de la Justicia”.

Sostuvieron que por esta razón, no realizarán nuevas manifestaciones hasta nuevo aviso: “Los días posteriores a este 8 de julio en nuestra unión de silencio no volveremos a convocarlos”, indicaron en un comunicado.