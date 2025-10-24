La Municipalidad de Córdoba informa que, por trabajos de reparación de la calzada a cargo de la empresa Aguas Cordobesas, se realizará un corte total en la intersección de Duarte Quirós y Paso de los Andes.

El desvío provocó que las líneas de colectivo 43, 44, 60, 62 y 67 cambien de recorrido de la siguiente forma: Paso de los Andes - Duarte Quirós - Sol de Mayo - continuación de su recorrido habitual.

Se recomienda a conductores y peatones prestar atención a la señalización en el lugar y prever demoras si circulan por la zona.