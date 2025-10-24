Vialidad
Obra de Aguas Cordobesas: desvío de tránsito en Duarte Quirós y Paso de los Andes
La Municipalidad de Córdoba informó que los colectivos que habitualmente circulan por la zona serán desviados levemente. El nuevo recorrido también puede visualizarse en la app.
La Municipalidad de Córdoba informa que, por trabajos de reparación de la calzada a cargo de la empresa Aguas Cordobesas, se realizará un corte total en la intersección de Duarte Quirós y Paso de los Andes.
El desvío provocó que las líneas de colectivo 43, 44, 60, 62 y 67 cambien de recorrido de la siguiente forma: Paso de los Andes - Duarte Quirós - Sol de Mayo - continuación de su recorrido habitual.
Se recomienda a conductores y peatones prestar atención a la señalización en el lugar y prever demoras si circulan por la zona.