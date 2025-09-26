Desde las 10:00 de la mañana de este viernes, la fisonomía de barrios Las Palmas y Uritorco de la ciudad de Córdoba se modifica.

Es que por el avance en la obra de desagüe que la Municipalidad de Córdoba realiza sobre avenida Sagrada Familia se sigue extendiendo.

Inaugurado ya el tramo de la arteria que desde Colón hasta Costanera, desde hace algunos días se trabaja en su continuidad hacia el norte, donde ya pasa a ser calle García Martínez.

Ahora, las autoridades informaron que, por un plazo de diez días, se establece “un corte total el día viernes en calle Duarte Quirós entre José Cortez y Fernández y Eugenio Galli”. Se trata de dos cuadras centrales en la zona.

Por eso, los desvíos en ambos sentidos de circulación generan complicaciones.

En el sentido este-oeste, quienes circulen por Duarte Quirós camino a la salida de la ciudad, llegarán hasta Cortés y Fernández desviando allí hacia la derecha. Se extiende un gran sector residencial, con dos complejos de casi doscientos departamentos cada uno, que tienen su portón de ingreso por esa misma arteria, con doble sentido de circulación.

Para continuar con la ruta habitual, deberán luego desviar a la izquierda en calle Caseros, transitar 200 metros hasta calle Eugenio Galli y volver a tomar la izquierda para retomar Duarte Quirós.

A su vez, las líneas de colectivo del sector también cambian de recorrido. Se trata del 42, 71, 72 y 76, que viniendo por Duarte Quirós girarán a la derecha en Manuel Noble Canelas, una cuadra antes, para tomar luego Caseros y continuar el mismo sendero que los automovilistas.

El paso por calles internas también será complejo viniendo desde el sector de El Tropezón hacia el centro.

Por Duarte Quirós se llegará hasta el 4.400, a la altura de Eugenio Galli, para girar hacia la derecha. Luego se tomará Yavi por dos cuadras, tomando una arteria de tierra que bordea el Club Las Palmas, hasta llegar a Cortés y Fernández y volver a Duarte Quirós. Este es el recorrido que seguirán las líneas 72 y 76.

En este sentido de circulación, el 42 t el 71 que vienen por Arrecifes, doblarán antes, tomando por Yavi hasta Cortés y Fernández.