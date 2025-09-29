Argentina se prepara para un octubre cargado de feriados, que incluye varias celebraciones, feriados y hasta comicios nacionales.

El mes arranca el jueves 2 de octubre , cuando la comunidad judía conmemora el Día del Perdón (Yom Kipur), considerado día no laborable para quienes profesan esa religión.

Luego, el próximo viernes 10 de octubre se traslada el feriado correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente cae el domingo 12. De esta manera se arma un fin de semana largo en la segunda semana del mes.

Más adelante, el domingo 19 de octubre se celebrará en todo el país el Día de la Madre, fecha que se festeja cada tercer domingo del mes.

Finalmente, el domingo 26 de octubre será una fecha clave para la política argentina: se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales, donde se renovarán bancas en el Congreso.

Fechas a tener en cuenta en octubre 2025:

Jueves 2: Día del Perdón (Yom Kipur, día no laborable para la comunidad judía).

Viernes 10: Feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado).

Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (fecha original).

Domingo 19: Día de la Madre.

Domingo 26: Elecciones legislativas nacionales.

¿Qué feriados quedan en 2025?

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre