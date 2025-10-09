Octubre es el mes de Concientización y Lucha contra el Cáncer de Mama y desde el Nodo Mujeres del Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizan e impulsan distintas actividades.

Mercedes Rodríguez Ferreyra, coordinadora del Nodo Mujeres, remarcó que tienen una agenda “bastante comprometida con la temática” y valoró que este año se expanda hacia otros puntos de la provincia de Córdoba.

Esto ya que el próximo 18 de octubre se llevará a cabo una jornada completa de salud, bienestar y encuentro en Villa María de Río Seco. “Estamos muy entusiasmadas por ir a encontrarnos con esas mujeres”, expresó la coordinadora.

Por su parte, Macarena Ziade, directora de Extensión Territorial del Campus Norte, planteó: “Es fundamental salir, abrir la Universidad. Es una actividad sumamente enriquecedora para Villa de María y para toda la región”.

Será una jornada llena de actividades que incluirán talleres, charlas, actividades recreativas y actividades físicas. El evento comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 17.30, con entrada libre y gratuita.

La coordinación contó con el valioso aporte también de la municipalidad de Villa María de Río Seco y del Punto Mujer ubicado en esa localidad.