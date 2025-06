Empleados de la firma Crucianelli decidieron en asamblea realizar una toma pacífica de la planta de la fábrica, en razón del anuncio de despidos de 11 trabajadores.

“Desde el viernes nos comunicaron, alegando el artículo 247 de crisis de empresa, pero nunca hubo presentaciones anunciando la crisis que tenía. No correspondería el 50 por ciento de las indemnizaciones, pero no existe, no tienen el dinero. Hoy hay 11 familias en la calle sin un peso”, afirmó el delegado gremial Alcides Salgado, ante las cámaras de Canal 10.

Explicó que la ocupación se determinó “después de la reunión en el Ministerio de Trabajo, cuando se hizo una asamblea y se decidió tomar la empresa para que haya una solución favorable para los trabajadores”

Salgado indicó que directivos de la compañía indicaron que “la indemnización la tiene que pagar un cliente que la empresa lo hace solidario”, pero añadió que esa situación no es legal ni la avalan los trabajadores.