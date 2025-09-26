Oficializan el cronograma de pago a empleados públicos en Córdoba
El gobierno provincial anunció qué días percibirán sus salarios de este mes los trabajadores y trabajadoras. Comienza el 30 de septiembre.
Desde el martes próximos, empleados públicos y jubilados de la provincia de Córdoba perciben los haberes, correspondientes al mes de septiembre.
Así lo informaron autoridades del Gobierno.
El cronograma tiene lugar desde el martes próximo.
Martes 30 de septiembre
Policía Provincia de Córdoba
Fuerza Policial Antinarcotráfico
Servicio Penitenciario
Jubilados y pensionados provinciales
Miercoles 1 de octubre
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario
Ministerio de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles
Personal Docente Universidad Provincial de Córdoba
Jueves 2 de octubre
Ministerio de Educación: DGIPE *
Escalafón General Tramo Ejecución
Contratados Servicio/Nivel
Contratados Tribunal de Cuentas
Escalafón Salud (no pertenecientes al Ministerio de Salud)
Escalafón Docente (no pertenecientes al Ministerio de Educación)
Personal Poder Judicial
Personal Poder Legislativo
Personal Defensoría del Pueblo
Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
Escalafón General Tramo Superior
Escalafón Vialidad
Escalafón Músicos
Escalafón Cuerpo Artístico
Escalafón Gráficos
Escalafón Científico y Tecnológico
Escalafón Bancarios
Escalafón Aeronáuticos
Inteligencia Fiscal
Viernes 3 de octubre
Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo
Autoridades Poder Legislativo
Autoridades Defensoría del Pueblo
Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
Autoridades Tribunal de Cuentas
Magistrados y Funcionarios Judiciales
Autoridades Universidad Provincial
Otros Organismos Públicos:
APROSS: Administración Provincial del Seguro de Salud
Caja de Jubilaciones Provincia de Córdoba