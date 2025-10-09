Este jueves el Observatorio Hidrometeorológico de la provincia adelantó que se esperan jornadas calurosas hasta el próximo sábado 11, inclusive, en el área del Gran Córdoba.

La máxima registrada este jueves en la ciudad de Córdoba fue de 33ºC, a las 16.20 horas. Todo indica que las temperaturas irán en aumento.

La Municipalidad de Córdoba, a través del pronostico que provee el Observatorio Hidrometeorológico de la provincia de Córdoba, confirma que las temperaturas máximas durante los próximos días oscilarán entre los 31°C y 33°C, con picos de 34°C.

Además, a partir del mediodía del sábado, y hasta el atardecer, se prevé el ingreso viento del sector sur, con ráfagas de regulares a fuertes.

El municipio advierte que el viento puede ocasionar reducción de visibilidad debido a polvo en suspensión, por lo que se solicita circular con precaución.

Recomendaciones para el sábado:

En caso de tener que conducir, hacerlo con máxima precaución, a una velocidad moderada y una distancia prudente de los demás automovilistas

Respete las indicaciones de cualquier autoridad que trabaje para la seguridad y prevención

Pronóstico extendido