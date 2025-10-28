Ola de frío en una tan ansiada primavera

Con temperaturas que descendieron bruscamente hasta llegar a térmicas bastante por debajo de los 7 grados, desde los diferentes organismos que miden y registran las condiciones meteorológicas advierten que el fenómeno que sucede en Córdoba es más normal de lo que se cree.

Al respecto, Matías Cepeda, a quien conocemos amistosamente como “el negro del clima”, y es comunicador del Observatorio Hidrometeorológico de la Universidad Nacional de Córdoba, explicó al programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media que ante el frío de las últimas horas y en plena primavera: “hay que estar preparados, nunca hay que guardar todas las camperas, y en el invierno no hay que guardar todas las remeras.”

Sobre prestarle atención a estos cambios, porque ya hubo otro fuerte hace un tiempo, para saber ¿qué hacemos en esta primavera con cinco grados? Y nevisca, nieve, granizo, de todo, le consultamos si es normal, y nos dijo que “sobre todo en una primavera o otoño, que son estaciones intermedias, hay cambios, hay choques de masas de aire, por eso se empiezan a activar tormentas. Esto fue más intenso, está siendo más intenso, pero siempre hay que estar preparados, siempre hay que estar informados, y para eso estoy yo, el Negro del Clima, y un montón de otras personas, para estar en el día a día, porque por ahí uno se informa sobre ¿cómo va a estar esta semana en general? Y no es lo mismo el lunes que el miércoles y hay que estar bien informados.”

Cuando miramos en Internet el fin de semana y veíamos lunes, martes, cinco grados, dijimos, no, están locos, cómo se explican estas condiciones meteorológicas de estos días, le conultamos a Cepeda quien nos detalló que “lo que está pasando ahora es el ingreso de un frente muy, muy frío, un frente polar, por eso viene tan frío. Imagínense que esto viene desde el sur y llega acá a esta altura, con estas temperaturas. A la vez hay más humedad en el aire en esta época del año, y es por eso que tenemos precipitaciones.

El Negro del Clima también describió que “las precipitaciones como la nieve, hubo nieve, lloviznas, lluvias y Graupel, más temprano, me decía esta mañana, que es como un hielito medio raro, que es crujiente, eso es graupel (granos de hielo, granizo de nieve o granizo blando/suave) es un tipo de granizo muy fino y eso nos da un indicio del frío que hace, no solamente arriba, sino que cuando va bajando, eso se mantiene frío y nos deja ese tipo de precipitaciones.”

Le consultamos sobre la precipitación de nieve en las sierras, no es lo que tuvimos en la ciudad esta mañana, esa especie de granizada un poquito más pesada que la nieve, pero no piedra, y nos explicó que lo que cayó en la ciudad “es como un intermedio entre las dos cosas. La nieve, cuando uno la ve, baja lento, es un copo de nieve que se lo lleva un poquito el viento. El granizo cae más duro y esto cae como raro, y si uno lo toca, que es lo que hay que tratar de hacer, es como que tiene aire al medio el granizo, el hielo ese es graupel. El graupel es poco común acá, más común en Buenos Aires, en zonas más de alta montaña, pero sí se da.”

Nieve en las sierras

En la zona del cerro Champaquí y en cercanías de la provincia de San Luis, como en varios otros sectores, nevó en las últimas horas.

Desde el parador Giulio Cesare en las zona de las Altas Cúmbres en Córdoba, recibimos imágenes de la persistente nevada de este martes.

Y la ansiada primavera ?

A Cepeda le preguntamos sobre el paso de este frente frío, hasta cuándo durará, y el retorno de la primavera, porque estamos terminando octubre, y nos adelantó que “en breve, el viernes nomás, entre viernes y sábado vamos a tener 28 grados. O sea, ya volvemos a la remera, el pantalón corto, y si hacemos algo de memoria, hace un par de semanas salió una noticia por todos lados que íbamos a morir de calor en estos próximos meses, por eso hay que tener en cuenta promedios. Que uno diga que en los próximos tres meses van a ser calurosos, no quiere decir que no haga frío, porque ahora tenemos cinco grados menos, hubo más temprano, así que en breve, en breve vuelve la primavera, esta es la despedida, la gran despedida del frío, y hay que tener cuidado con el calor también.”

Finalmente Matías Cepeda nos advirtió que “hay que tener cuidado con el calor también, está más pesado, por ahí varios días de calor se empiezan a sentir, y ahora este fin de semana, río, pero no guardamos los pulloveres, siempre hay que dejar una camperita, un suéter, un buzo, porque hace frío, sobre todo a la noche, se puede poner frío, algún frente frío que active tormentas, la misma tormenta baja un aire muy, muy frío y hay que estar preparados.”