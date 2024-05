Con la llegada de la ola polar, se registra un importante aumento del uso de los artefactos a gas. Pero antes de encenderlos hay que hacerles un mantenimiento para evitar cualquier inconveniente que, a veces, puede costar la vida. Para ello, se recomienda llamar a un gasista matriculado que los pueda dejar a punto.

Al respecto, Aldo Martín, ex presidente de la Asociación de instaladores de gas y sanitarios de Córdoba, dijo a Radio Universidad que el costo dependerá de los arreglos que el gasista tenga que hacer, pero sostuvo que un service parte de los $20.000 en adelante.

“Ahí se contempla mano de obra” y además, hay que contar el precio de los repuestos si es necesario cambiar alguno. “Eso serían más o menos las bases como para que estén en los artefactos en condiciones”, indicó Martín.

Y agregó: “No solamente tienen que estar los artefactos en condiciones, sino también el resto del sistema de calefacción, que se compone de los artefactos y también de los conductos de evacuación de gases. Por ejemplo, las ventilaciones, las rejillas de ventilación o los conductos”.

Al respecto, el gasista comentó que las rejillas deben estar desobstruidas. Incluso los conductos de ventilación que están dan hacia los techos pueden tener complicaciones. “Por ejemplo en un día de como hoy, un día ventoso, se pueden llegar a desprender riendas que soportan esos conductos o se pueden volar los sombreretes, si no están bien remachados”, sostuvo.

Sobre el último punto, indicó que un técnico o personal matriculado es la persona idónea que va a poder solucionar esos problemas. “Pueden tener los artefactos en sí inconvenientes, por ya sea por inyectores o el mismo regulador, ese tipo de cosas, o también por la parte de la ventilación”, detalló Martín.

“Estamos hablando de seguridad. Tengamos en cuenta que la mala combustión de estos artefactos producen monóxido de carbono, que es un problema grande porque no produce olor, es indetectable. Es un veneno que envenena la sangre que ingresa por los pulmones y no tenemos posibilidad de reacción. En una proporción grande cuando hay monóxido de carbono, se producen los accidentes”, que incluso pueden llevar a la muerte.

El especialista señaló que “es importante que intervenga un gasista matriculado, porque no basta con la buena voluntad del vecino que algo sabe, o un amigo, o el mismo el dueño de casa. Para eso tenemos una gran cantidad de gasistas matriculados en la en la provincia, en la ciudad y están nucleados en la Asociación de gasistas matriculados y también hay un listado en Ecogas con los nombres y las matrículas de los gasistas”, informó Martín.

Destacó, además, que también es importante que el gasista matriculado que vaya a intervenir, les exhiba la matrícula para que el propietario esté seguro de quién está contratando".

Los costos para la instalación de un calefactor

Los honorarios de estos trabajadores están desregulados. El precio de la mano de obra puede variar “según el tipo de calefactor. Si es infrarrojo, tendrá un precio menor la colocación, de 30.000 pesos, 40.000 pesos en adelante y si es un tiro balanceado estaremos hablando de 90.000 pesos”, aproximadamente, señaló Martín.

Y sumó: “Un termotanque puede valer 60.000 pesos la colocación aproximadamente”.

El gasista indicó que éstos son precios sugeridos, pero que debido a la crisis económica actual, puede haber una negociación entre el propietario y el instalador para llegar a algún acuerdo".

En otro orden de cosas, Martín sostuvo que en este momento hay problemas en la entrega de los medidores. “La empresa Ecogas no se recibe aparentemente los insumos necesarios, no tiene los artefactos para medir entonces, se produce un problema una demora en la entrega y eso lo tiene que reclamar el propietario, no solamente a la empresa: si no no tiene respuesta positiva puede hacer en el ENARGAS en forma individual, porque es el ente regulador de la actividad del gas”.

Ante el faltante de medidores, no se puede hacer la conexión de gas. “Ese es el gran problema que se tiene en estos momentos. No se puede habilitar ni transitoriamente una una instalación. Incluso se puede llegar a cometer un delito federal si se hace una conexión porque ya sería clandestino, si no tenemos el el medidor en condiciones”, concluyó el gasista matriculado.

Escuchá la nota completa: