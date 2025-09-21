Oncativo: detienen a una pareja que vendía drogas en su casa y en modalidad delivery

Dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un operativo en la ciudad de Oncativo que culminó con la detención de una pareja mayor de edad vinculada a la venta de drogas ilícitas.

Los trabajos se llevaron a cabo en una vivienda ubicada en calle 225, a pocos metros del Hospital San Isidro. En el lugar fueron detenidos un hombre de 37 años y su pareja de 31, quienes se dedicaban a la comercialización de estupefacientes tanto en el domicilio como mediante la modalidad delivery.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, el hombre fue trasladado a sede judicial mientras que la mujer quedó con prisión domiciliaria debido a que está embarazada. Ambos fueron imputados por el delito de Comercialización de Estupefacientes.

Colonia Caroya: tres miembros de una familia fueron detenidos

Por otro lado, luego de dos meses de investigación, dotaciones de la FPA realizaron un operativo en Colonia Caroya que culminó con la detención de tres personas mayores de edad por venta de drogas.

El personal de la Fuerza detuvo a tres integrantes de una misma familia, imputados por Comercialización de Estupefacientes: una mujer de 42 años, su hijo de 22 y el hermano de la mujer, de 43 años.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle 127 s/n, de barrio Malabrigo (frente a la Capilla María Rosa Mística).

La intervención estuvo supervisada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María, que dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.